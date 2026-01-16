Reprodução/ Instagram @raydouglas Ray Douglas

Raimundo Douglas Barbosa, popularmente conhecido pelo nome artístico Ray Douglas, morreu na madrugada desta sexta-feira (16). O artista estava internado em Imperatriz, no Maranhão.

Ele morreu após complicações provocadas pela diabetes. Segundo a família, o corpo do músico será velado temporariamente no município em que faleceu.





Posteriormente, contudo, o corpo será encaminhado para Grajaú, também no Maranhão, onde deverá ser enterrado. Familiares e amigos próximos devem marcar presença na cerimônia fúnebre.

Saiba mais

Nascido em Grajaú, Ray Douglas ganhou prestígio na indústria fonográfica nacional, principalmente pela trajetória no brega. Alguns dos trabalhos mais famosos são: “L’amour”, “Vento Norte” e “Eu Duvido”.

Antes de se tornar sucesso nas rádios do país, tocava em bares. Em declarações públicas, revelou que começou a dar os primeiros passos na música ainda na infância, quando tinha apenas nove anos de idade. O currículo do cantor conta com mais de 20 álbuns.

Luto

Além dos familiares e amigos, Ray Douglas ganhou homenagens póstumas de fãs e também da prefeitura de Grajaú. Por meio das redes sociais, o órgão municipal emitiu uma nota lamentando a perda.

"A Prefeitura Municipal de Grajaú e a Secretaria Municipal de Cultura manifesta profundo pesar pelo falecimento do cantor grajauense Ray Douglas, artista que marcou a história cultural do município por meio de sua música e talento", inicia.

Ainda no comunicado, a prefeitura ressaltou o legado do artista não apenas para o município, como também para outras regiões do país. "Ray Douglas contribuiu de forma significativa para a valorização da cultura local", enfatiza.

"Levando alegria, emoção e identidade grajauense a cada apresentação, deixando um legado que permanecerá na memória do nosso povo.

Neste momento de dor, a Prefeitura se solidariza com os familiares, amigos e admiradores, desejando conforto e força a todos", conclui.