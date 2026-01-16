Reprodução/Instagram Fotos da viagem de Eliana ao México

Nostalgia! A apresentadora Eliana, de 53 anos, compartilhou nesta quinta-feira (15) um álbum de fotos de suas férias no México. Na publicação, a loira relembrou a gravação do filme "Eliana em O Segredo dos Golfinhos", que ocorreu há 21 anos no país.

Nas imagens, Eliana posa ao lado do marido Adriano Ricco, de 46 anos, com quem está junto desde 2014 e casada desde 2019, e dos filhos Arthur, de 13 anos, fruto de seu casamento com João Marcelo Bôscoli, com quem foi casada de 2008 a 2024, e Manuela, de 8 anos, de seu casamento atual.





"Aproveitando uns dias de folga para conhecer um pouco mais do Mexico. Estive por aqui filmando “Eliana em o Segredo dos Golfinhos”. Quem lembra?", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

A loira visitou as Pirâmides de Teotihuacán, o Museu Nacional de Antropologia e a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe.

O filme "Eliana em O Segredo dos Golfinhos" foi gravado em 2004, na região da Riviera Maya, no litoral do Caribe Mexicano. A obra foi lançada em 2005.

A apresentadora atuou como protagonista e diretora do longa. Daniel Del Sarto interpretou o par romântico da loira na trama, onde o casal, acompanhado de um golfinho muito especial, enfrentou desafios lançados por um vilão responsável por acidentes ecológicos em todo o mundo.



A ideia de criar um filme para o público infantil surgiu em 2001. Segundo a apresentadora, ela sempre quis que o projeto fosse que abordasse questões ligadas ao meio ambiente.

Após uma gravação na Riviera Maya, a apresentadora se encantou pelos golfinhos e decidiu colocar os animais como tema central do filme. Um golfinho animatrônico foi utilizado para interagir com os atores, sendo uma réplica do mamífero.