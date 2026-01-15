Reprodução/Instagram/Mateus Solano Solteiro, Mateus Solano bota mansão de milhões à venda.

Casa de milhões! Separado de Paula Braun, o ator Mateus Solano colocou sua mansão, localizada no Bairro do Joá, no Rio de Janeiro, à venda pelo valor de R$ 7,9 milhões.

Leia mais: Mateus Solano já criticava celular no teatro antes de polêmica

A casa de 667 metros quadrados, conta com quatro quartos, seis banheiros, uma vista privilegiada para a Pedra da Gávea, área de lazer com jardim, gramado, piscina edícula, área gourmet e churrasqueira. O imóvel também possui sauna, espaço fitness e uma área social completa.





De acordo com o anúncio, o condomínio da mansão custa 2.600 reais mensais.

Mateus Solano comprou o imóvel em 2013, onde viveu com a ex-mulher, a atriz Paula Braun, e os dois filhos do casal, Flora e Benjamim. A separação do casal foi anunciada em setembro de 2025.

Leia mais

Mateus Solano e Paula Braun surpreenderam o público ao anunciar o fim do relacionamento após 17 anos juntos. O comunicado foi feito por meio das redes sociais.

Na postagem conjunta, o casal explicou que o sentimento entre os dois mudou e que eles já não viviam como um casal desde antes do anúncio da separação.

"Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo. Após 17 anos juntos, seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos. Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos."

O romance entre Mateus e Paula teve início em 2008, no set de um curta metragem, no qual interpretavam amantes. Os atores se casaram em 2011.