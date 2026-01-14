Reprodução/Instagram Maira Cardi afirma que paga cartão black de babá.

Maíra Cardi compartilhou com seus seguidores que deu um cartão com bandeira black para Preta, babá de sua filha Sophia. Segundo a influenciadora, ela paga a fatura do cartão todos os meses e, de recentemente, também trocou o carro da funcionária.

Leia mais: Maíra Cardi anuncia que vai excluir Instagram milionário

A revelação foi feita em vídeo compartilhado no TikTok, no qual Maíra contou que o presenteou a babá com o carro, com o objetivo de contribuir para a melhoria de sua qualidade de vida.

"Eu soube que ela levava umas três horas para chegar na minha casa e ficava pouco com o filho dela. Ela morava em um bairro muito distante. Por isso, eu dei um carro para ela ter mais qualidade de vida", disse.

Nos comentários da publicação, uma seguidora perguntou se a empresária contribui com os gastos relacionados ao veículo.

“Como fica a questão de gastos com o carro? Combustível, IPVA, etc? Porque eu vejo que são carros caros. Os funcionários conseguem manter de boa esse carro somente com o salário deles? Ou a despesa fica com vocês também?”, questionou a internauta.

Cardi ainda contou que disponibiliza um cartão com limite bem alto para a funcionária.





“Apesar das minhas babás receberem 3x mais do que recebe uma enfermeira, no caso da Preta, ela tem um cartão black no nome dela onde sempre paguei combustível e algumas coisinhas que ela precisa. Sinceramente, eu nem olho a fatura para saber, mas ela tem minha confiança toda. Sem contar que hoje o carro que dei para Preta acaba que a filha dela que usa, então no dia a dia ela fica mais com o meu carro”, afirmou a empresária ao responder a seguidora.

No vídeo compartilhado por Maíra, ela ainda mostrou detalhes de um apartamento que ela deu de presente à sua governanta, e justificou o porquê não compartilha mais a reação dos funcionários ao receberem estas surpresas. Segundo a influenciadora, a atitude é motivada pela segurança de sua família e de seus colaboradores.