Colleen Hoover, autora norte-americana conhecida pelo best-seller "É Assim Que Acaba", veio a público expor que foi diagnosticada com câncer. Sem detalhar a doença específica, a escritora ainda revelou que encerrou uma etapa do tratamento nesta semana.

A autora fez uma série de exames para identificar as possíveis origens do quadro, principalmente se teria relação com alguma herança genética. Contudo, ela atribuiu o surgimento a outros fatores.





"Recebi hoje os resultados do exame de genética, que indicam que meu câncer não foi herdado de genes familiares", contou nas redes sociais. "Também não foi provocado pelas duas principais causas do câncer, que são o HPV e o excesso de hormônios", prosseguiu.

"Isso significa que foi muito provavelmente devido a fatores ambientais/de estilo de vida, como falta de exercícios, má alimentação e estresse", listou ela como possíveis causas.

Na sequência, Colleen admitiu que mudou os hábitos após o diagnóstico. Agora, a escritora tem se dedicado aos exercícios físicos e também fez alterações no cardápio alimentar.





"Odeio quando a ciência está certa. Se você me vir na academia, nem me diga 'bom trabalho'. Se você me vir em um restaurante comendo frango grelhado e bebendo água, provavelmente estou muito irritada com isso", brincou.

Relembre

Em outubro de 2025, a ausência de Hoover em compromissos oficiais, como a estreia da adaptação de "Se Não Fosse Você", gerou especulações entre os fãs da autora. Agora, o diagnóstico foi revelado.

Neste ano, é esperado o lançamento de outro longa-metragem adaptado de um livro dela. Trata-se de "Verity". O projeto tem Dakota Johnson e Anne Hathaway como artistas confirmadas no elenco.