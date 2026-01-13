Reprodução/Instagram/@cesinha Nx Zero emite nota sobre posicionamento de membro da banda.

A banda NX Zero emitiu, nesta segunda-feira (12), um comunicado sobre as opiniões dos membros da banda. Publicado nos Stories do Instagram oficial do grupo, sem citar o nome de nenhum deles, o texto destacou que opiniões individuais de cada integrante não representam o grupo como um todo.

Apesar de o comunicado não citar nenhum intregrante diretamente, a manifestação ocorreu após um comentário atribuído a Caco Grandino, baixista do Nx Zero.

Na última quinta-feira (8), o músico reagiu com emojis de risada a um comentário feito pelo delegado de polícia Yasser Yassine em uma publicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Na postagem, Lula informava ter assinado o veto integral ao Projeto de Lei que previa a redução das penas de condenados pela tentativa de golpe de Estado, ocorrida em 2023.



Na nota de esclarecimento, a banda ainda frisou que que não apoia discursos antidemocráticos e reforçou que sua música jamais será um espaço de divisão.

Confira a nota completa:

“O NX Zero tem cinco integrantes, cada um com sua vida e suas opiniões, que não representam o grupo como um todo. A banda não apoia discursos antidemocráticos e reforça que sua música é e sempre será um espaço de liberdade, respeito e união, jamais de divisão.”

O Portal iG entrou em contato com Caco Grandino para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.