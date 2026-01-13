Divulgação/Dia TV Final de Corrida das Blogueiras 7 acontece hoje com Pedro Sampaio

A sétima temporada de Corrida das Blogueiras chega à final ao vivo nesta segunda-feira (13), na Vibra São Paulo, com show de Pedro Sampaio. O reality da DiaTV, criado e apresentado por Edu Camargo e Fih Oliveira do Diva Depressão, encerra a temporada com público presencial, transmissão digital e votação em tempo real.

As finalistas Kitty Kawakubo, Madrinha e Mady Beeong disputam o prêmio de R$ 50 mil e outros benefícios oferecidos pelos patrocinadores. A decisão poderá ser acompanhada ao vivo pela DiaTV e pelo canal Diva Depressão no YouTube, com participação do público na votação pelo site oficial do programa.

A temporada 7 se despede com números recordes de audiência digital. Somando episódios, Lounge das Blogueiras e conteúdos de bastidores, o programa alcançou 14,2 milhões de visualizações. Apenas os episódios acumulam 9,25 milhões de views, com média superior a 1,15 milhão por episódio ao longo da edição exibida.

Estrutura e programação da noite

O show de Pedro Sampaio integra a programação da noite, que também contará com atrações surpresas reveladas durante o evento. A abertura da casa está prevista para as 18h, com início da final ao vivo marcado para as 20h. A classificação indicativa é de 18 anos, com entrada permitida para menores acompanhados por responsáveis.

Ingressos ainda estavam à venda até o início da tarde desta segunda-feira para quem deseja acompanhar presencialmente. Além da plateia na casa de shows, a decisão será transmitida simultaneamente pelas plataformas digitais do reality. A final tem duração estimada de uma hora, com possibilidade de extensão conforme a dinâmica da votação ao vivo.

As três finalistas se destacaram ao longo da temporada. Kitty Kawakubo, Madrinha e Mady Beeong passaram por diversas etapas eliminatórias até chegarem à disputa final.

"Corrida das Blogueiras é um projeto que cresce a cada ano, não só em números, mas em estrutura, alcance e impacto. Levar a final para um evento ao vivo, com transmissão digital e votação em tempo real, reforça o que sempre acreditamos desde o início: criar um reality que dialogue com a comunidade e acompanhe a evolução do entretenimento na internet", afirmam Edu Camargo e Fih Oliveira.





Prêmios e patrocinadores

O campeão da sétima temporada receberá R$ 50 mil em dinheiro, uma collab com o Diva Depressão e prêmios oferecidos pelos patrocinadores. Entre os benefícios estão uma geladeira Smirnoff Ice, R$ 9.999 em créditos na 99Food e contrato publicitário com a Fanta em 2026. A vencedora também ganhará uma cozinha completa Brastemp como parte do pacote de premiação.

O sétimo ano do reality foi o que contou com o maior número de patrocinadores da história do programa. Smirnoff Ice, 99Food, Fanta, Disney+, Suvinil, TIM, Brastemp e Vizzela apoiaram a edição. O Hotel Radisson RED Ibirapuera também colaborou com a temporada, oferecendo suporte para a produção e participantes.

No júri, a temporada marcou a estreia de Palloma Tamirys, vencedora da edição anterior, ao lado de Blogueirinha, Lorelay Fox e Nátaly Neri. A bancada recebeu ainda jurados convidados como Pabllo Vittar, Bia do Brás, Mariana Carrasco, Dacota Monteiro e Dudu Bertholini.



