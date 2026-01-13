Reprodução/ Instagram Gloria Pires

Gloria Pires foi na contramão de várias atrizes que aceitaram convites para posar nua em revistas destinadas ao público adulto. A intérprete, contudo, chegou a ser sondada por um dos diretores da Playboy, mas as negociações não foram para frente.

Isso porque, segundo o jornalista Juca Kfouri, a atriz exigiu um número "absurdo" para aceitar a proposta. Durante participação no programa "Companhia Certa", de Ronnie Von, ele detalhou os bastidores da tentativa de fazer um ensaio com a artista.





"Ela disse: ‘Só faço se render um apartamento na Vieira Souto’. Era um número absurdo. Eu falei: ‘Nem pensar’.”, declarou. Um apartamento na Avenida Vieira Souto, considerado como uma das localidades mais nobres do Rio de Janeiro, representaria um valor exorbitante para o cachê, segundo ele.

Juca ainda pontuou que as conversas se encerraram ali, mas ressaltou a educação da atriz ao recusar a proposta. “Ela virou e disse: ‘Muito obrigada pelas passagens, foi um prazer te conhecer’. Fiquei com a maior admiração”, afirmou.

Saiba mais

Eternizada na teledramaturgia nacional, Gloria Pires está afastada da TV aberta desde janeiro 2024, quando chegou ao fim "Terra e Paixão", novela em que deu vida à vilã Irene La Selva.

A atriz encerrou o contrato de exclusividade com a Rede Globo e agora passa a assinar por obra certa. Após a última novela, ela rebateu os boatos de que seria a nova Odete Roitman do remake de "Vale Tudo"., papel que ficou com Debora Bloch.

A mãe de Cleo Pires tem feito trabalhos mais curtos, como filmes. Em relação às próximas novelas da Globo, o nome dela não aparece em nenhuma lista de elenco divulgada pela emissora.