Reprodução/ Instagram Fernanda Lima faz acrobacia

Fernanda Lima, de 48 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (12) para compartilhar alguns registros de maiô. A apresentadora estava em uma praia isolada.

Em uma das imagens, aparece mostrando o "lado acrobata" na areia. Já em outra, surgia meditando. Há ainda um clique no qual renovava o bronzeado em meio ao dia ensolarado.





"Tanta coisa numa letra de música só. Todo final e início de ano, uma música vem parar dentro do meu cérebro, gruda por dias e dias, e eu só consigo pensar nela, cantar ela e refletir sobre ela", iniciou Lima na legenda.

"Nesta virada de ano, essa música do Lenine caiu no meu sistema e, com ela, seguirei o meu ano. Assimilando cada palavra, cada frase e cada sentido. E viva Wagner Moura e seu discurso no Globo de Ouro!", acrescentou Fernanda a canção "Paciência".

Os momentos foram compartilhados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 5,1 milhões de seguidores. Na ocasião, não estava acompanhada do marido, Rodrigo Hilbert, nem dos filhos, Francisco, João e Maria.

Relembre

Fernanda Lima fez uma revelação íntima em maio de 2025. A comunicadora contou que a "menopausa" fez com que ela ficasse sem "libido e tesão".

Durante participação no "Saia Justa", ela detalhou a situação. "A menopausa tirou toda a minha libido. Todo o meu tesão. Inclusive pela vida. Por um momento, fiquei, assim, achando tudo muito chato, muito cansativo. A coisa da névoa mental, sabe? Fiquei muito confusa", declarou.

Contudo, ela afirmou que esse período ficou no passado. Depois de uma reorganização pessoal, não somente em relação ao sono, mas também com a prática de exercícios físicos, ela conseguiu retomar a "energia".

"Estou, de novo, com tesão pela vida. Me reorganizei, me conheci melhor nesse lugar. Voltei a dormir, o que estava me atrapalhando muito. Comecei a malhar, puxar ferro, o que tá me ajudando também a criar essa energia", concluiu.