A atriz Patrícia de Sabrit, famosa por ter interpretado as protagonistas de novelas como "Pérola Negra" do SBT, e "Vidas Cruzadas" da Record, revelou por qual motivo ela deixou a TV para ser corretora de imóveis de luxo.

Em entrevista ao jornalista Chico Barney, da UOL, a loira explicou que a transição de carreira ocorreu por acaso, enquanto ela procurava um imóvel para si.

A atriz revelou que na ocasião, comentou com uma amiga que trabalhava do ramo, sobre o quanto a atividade parecia legal e divertida. Daí surgiu o convite para que ela iniciasse suas atividades na área. "Ela falou, ‘por que que você não faz?'", contou Sabrit.





Neste período, a loira retornava da Europa e enfrentava dificuldades para retomar a carreira de atriz e enfrentava dificuldades para se reinserir no mercado artístico. A falta de convites a deixou sem perspectivas.





Patrícia destacou que a entrada no mercado imobiliário foi marcada por acolhimento e aprendizado. "Me aceitaram, me ensinaram pra caramba. E tá sendo uma experiência incrível, eu estou adorando", detalhou a atriz.

Segundo a atriz, o período sem trabalho a fez se sentir deprimida, mas a mudança de profissão abriu novos horizontes para a loira. "Quando surgiu a história de poder trabalhar, a sensação é deliciosa, porque vou sair daquela coisa da função de estar em casa, de cuidar de marido, cuidar de filho", disse. A atriz ainda ressaltou a importância do reconhecimento dos clientes nesta nova profissão.

Patrícia de Sabrit morou por alguns anos em Paris, com eu marido, o executivo francês Oliver Murguet e seu filho Maximilian. A atriz retornou ao Brasil em 2023.