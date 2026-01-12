Reprodução/ Instagram Viviane Araujo

Viviane Araujo, de 50 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (12) para compartilhar um álbum de fotos com os fãs. Nos cliques, a rainha de bateria do Salgueiro alivia o calorão usando um biquíni e mostrava as tatuagens.

Em uma das imagens, aparece deitada em uma espreguiçadeira. Já em outra, arruma um óculos de sol no rosto. Os registros foram compartilhados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual a famosa já ultrapassou a marca de 15,7 milhões de seguidores.





"Semana começando com a energia recarregada", escreveu ela como legenda da postagem. Nos comentários, tanto colegas da classe artística quanto fãs aproveitaram para elogiá-la.

"Perfeita", elencou a Bellinha Delfim, musa da agremiação Unidos da Viradouro. Adriane Galisteu, conhecida pela apresentação do reality rural da Record TV "A Fazenda", adicionou um emoji de coração.

"Maravilhosa", destacou uma seguidora. "Linda é apelido para essa deusa", disse uma segunda usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Ela é diva, já sabemos. O que não estou aguentando é a ansiedade para te ver na novela", pontuou ainda uma terceira.

Retorno

Após "Volta por Cima". Viviane Araujo retornou à teledramaturgia da Rede Globo. Caberá a ela vivenciar Consuelo em "Três Graças", novela das nove escrita por Aguinaldo Silva e com direção artística de Luiz Henrique Rios.

A personagem vai se envolver amorosamente com Misael, papel que ficou a cargo de Belo. As expectativas para as cenas estão altas nas redes sociais, principalmente pelo antigo relacionamento que os famosos tiveram fora da ficção.

Vale lembrar que ambos estão se relacionando com outras pessoas. Viviane Araujo é casada com Guilherme Militão, com quem teve o pequeno Joaquim. Já Belo está namorando Rayane Figliuzzi, ex-competidora de "A Fazenda 17".