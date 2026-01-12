Reprodução/ Instagram Paolla Oliveira com cachorro na praia

Paolla Oliveira, de 43 anos, decidiu aproveitar o dia ensolarado para renovar o bronzeado e se refrescar em uma praia do Rio de Janeiro. A artista escolheu um biquíni marrom para a ocasião.





Os cliques foram compartilhados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 38,8 milhões de seguidores. Em uma das imagens, a artista surgia deitada em uma espreguiçadeira enquanto tomava banho de sol.





Já em outro, surgia tomando uma água de coco em meio às altas temperaturas do verão carioca. Houve ainda um registro no qual a atriz mostrou a companhia do dia de praia: o pet dela.





Relembre

Entre gatos e cachorros, ela chegou a adotar 18 animais. Em maio de 2025, a ex-namorada de Diogo Nogueira explicou como os animais chegaram na vida dela e argumentou que nada foi planejado.

"Sim, eu adotei 11 gatos e 7 cachorros. Eles foram chegando, ocupando espaço, fazendo bagunça… E ficando. Precisavam de cuidado, abrigo e afeto, mas no fim quem mais ganhou fui eu", contou à época.

As adoções se deram no período em que ainda se relacionava com o cantor. Os dois surpreenderam o público em dezembro, quando fizeram uma postagem conjunta para anunciar a separação.

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco", iniciava o comunicado.

"O que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", finalizava.

Desde então a artista está solteira. Paolla se afastou das novelas em outubro, após o término de “Vale Tudo”. No remake, adaptado por Manuela Dias a partir da obra original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, ela interpretou Heleninha Roitman.