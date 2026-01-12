Reprodução/ Instagram @yeison_jimenez Yeison Jiménez

O cantor colombiano Yeison Jiménez morreu aos 34 anos em um acidente aéreo no sábado (11), em Paipa, na Colômbia, quando seguia para um show em Medellín. A aeronave de pequeno porte caiu e pegou fogo logo após a decolagem. Outras cinco pessoas também morreram, incluindo integrantes da banda e o fotógrafo do artista.

A informação foi publicada pelo jornal El Colombiano e confirmada pelas autoridades locais de aviação. Entretanto, uma coisa chamou atenção no caso: a divulgação de entrevistas recentes em que o cantor relatava sonhos nos quais previa a própria morte em um acidente de avião.

O avião partiu de um pequeno aeródromo na cidade de Paipa e caiu poucos instantes depois. As vítimas seguiam para uma apresentação na segunda maior cidade do país. O fotógrafo Weisman Mora estava entre os mortos e havia publicado um vídeo do grupo momentos antes da decolagem.

Sonhos que previam a tragédia

Em entrevista à emissora colombiana Caracol, Yeison Jiménez contou que teve três sonhos envolvendo a queda de um avião. Em um dos relatos, afirmou: “Sonhei três vezes que íamos sofrer um acidente de avião e que eu tinha que dizer ao piloto para voltar. E quando ele chegasse, diria: 'Ah, chefe, ainda bem que me avisou, porque algo deu errado, mas eu consertei, entre.'”.

Na mesma entrevista, o cantor relatou outro sonho ainda mais perturbador. “Esses foram os sonhos. E em um deles, sonhei que tínhamos morrido e que estávamos no noticiário. E foi a terceira vez que sonhei com isso. Deus me deu três sinais, e eu não os entendi, não os compreendi” disse.

Jiménez também revelou que havia passado por um pouso de emergência com a mesma aeronave cerca de dez dias antes do nascimento do filho. O episódio teria ocorrido após uma falha técnica logo na decolagem.

O cantor descreveu o momento com detalhes: “O avião estava decolando e, enquanto decolava, sinto algo fazer puf, puf”. Em seguida, relatou a instabilidade do voo e a preocupação da equipe a bordo. Ainda segundo o artista, o problema se agravou rapidamente. “Ele nçao estava correndo, não estávamos subindo”, afirmou, ao lembrar que o cinegrafista percebeu água saindo do motor da aeronave.

Investigação e nota oficial das autoridades

A Autoridade de Aviação Civil da Colômbia informou que as causas do acidente estão sob investigação. Técnicos foram enviados ao local para analisar os destroços e apurar as circunstâncias da queda.

Em nota, o órgão lamentou a tragédia. “A Autoridade de Aeronáutica Civil lamenta profundamente o acidente ocorrido em Paipa, Boyacá, no qual seis ocupantes da aeronave N325FA faleceram, incluindo o artista Yeison Jiménez. Expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias, amigos e fãs” declarou.

Yeison Jiménez era considerado um dos principais nomes da música popular colombiana e tinha forte presença no cenário do folk e do regional latino.