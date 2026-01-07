As imagens foram publicadas nas redes sociais pela própria artista, que aparece ao lado de amigos em meio às paisagens da ilha. Na legenda, Pocah resumiu o momento vivido durante as férias.
Pocah compartilhou registros de um passeio de barco em Fernando de Noronha nesta quarta-feira (7). A cantora mostrou a boa forma durante o passeio e explicou que aproveita dias de descanso após enfrentar um imprevisto no início da viagem. Veja as fotos:
“Que vidão!!!”, escreveu a cantora ao publicar as fotos do passeio de barco em Noronha.
A viagem acontece após um contratempo no embarque. No último sábado (3), Pocah perdeu o horário para despachar a mala e precisou seguir viagem apenas com a roupa do corpo e uma bolsa de mão.
A bagagem da cantora chegou apenas na segunda-feira (5). O atraso foi relatado pela própria artista nas redes sociais, antes do início dos passeios turísticos pela ilha.
Após a chegada da mala, Pocah passou a compartilhar registros frequentes da estadia em Fernando de Noronha, com destaque para praias, passeios de barco e momentos de lazer.
A cantora não está sozinha no destino. Ela está aproveitando o destino com colegas e amigos.