Instagram Eliezer atualiza saúde do filho Ravi após cirurgia por acidente doméstico

Eliezer usou as redes sociais nesta segunda-feira (22) para atualizar o estado de saúde de Ravi, de 1 ano, após um acidente doméstico. O influenciador informou que o filho passou por cirurgia depois de sofrer uma queimadura de segundo grau na mão. A família já retornou para casa após a internação.

A atualização foi feita por meio de vídeos e textos publicados no Instagram. Eliezer tranquilizou seguidores ao comentar a recuperação da criança. “Graças a Deus, já está tudo bem com nosso Ravi. Voltamos para casa hoje”, afirmou.

O ex-BBB agradeceu as mensagens recebidas durante o período de internação. “Muito obrigado por todas as mensagens de preocupação e de carinho por ele. Ele é muito forte, a dor que ele aguentou não foi brincadeira”, escreveu, ao comentar o momento vivido pela família.

O acidente aconteceu quando Ravi colocou a mão no motor de um buggy. A criança sofreu uma queimadura de segundo grau e precisou ser internada às pressas. No hospital, passou por uma cirurgia de desbridamento, procedimento usado para remover a pele queimada e auxiliar na cicatrização.

Eliezer também relembrou um episódio delicado do passado envolvendo o filho. “O acidente aconteceu no mesmo dia que ele teve alta da UTI no ano passado”, relatou. Ravi ficou internado logo após o nascimento por complicações de saúde, aos 15 dias de vida.

O influenciador refletiu sobre a coincidência das datas e demonstrou gratidão. “Eu não acredito mais em coincidências. Sei lá, não sei o que pensar. Só agradecer a Deus mesmo”, disse. Em seguida, disse que, desta vez, a situação teve outro contexto. “Pelo menos dessa vez foi porque é saudável e esva querendo andar de buggy”, afirmou.

Após o retorno para casa, Eliezer contou que o filho surpreendeu com um pedido inesperado. “Ele chegou em casa e adivinha a primeira coisa que ele pediu? (risos) Andar de buggy”, relatou. O influenciador completou o relato: “O mesmo buggy que queimou a mão dele (risos)”, escreveu.