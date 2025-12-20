Reprodução/Instagram Bruna Griphao ensaiando pro carnaval

Bruna Griphao mostrou os bastidores de uma aula de samba em suas redes sociais na última sexta-feira (19). A famosa comentou sobre as "broncas" que costuma levar de seu professor, Carlinhos Salgueiro.

No vídeo, o professor, que é embaixador do Samba Internacional, afirmou: "Quando a gente quer aprender, a gente olha". Em outro momento, ele destacou que a atriz precisa melhorar o movimento dos braços ao sambar.





A ex-BBB segue bastante dedicada para entregar o melhor desempenho em sua estreia na Marquês de Sapucaí, onde será musa do Salgueiro. Mesmo já sendo adepta de uma rotina fitness, Bruna Griphao intensificou os treinos pensando no desfile. Ela vai atravessar cerca de 700 metros com muito samba no pé.

Musa do Salgueiro

Bruna Griphao foi anunciada como musa do Salgueiro para o Carnaval 2026 em setembro deste ano. A ex-BBB desfilará pela escola de samba do Rio de Janeiro com o enredo que celebra a trajetória de Rosa Magalhães.

Vale lembrar que esta não é a primeira experiência da artista na avenida. Isso porque já chegou a desfilar pela Mocidade Independente de Padre Miguel, passando ainda com um dos carros alegóricos da agremiação.

Famosa pelas personagens que defendeu em novelas da Rede Globo, Bruna Griphao está afastada do formato desde 2021, quando esteve no elenco de "Nos Tempos do Imperador". Em 2023, ela ficou em terceiro lugar na grande final do "Big Brother Brasil".



