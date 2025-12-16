Instagram Simony conclui última imunoterapia do ano após câncer entrar em remissão

Simony realizou nesta terça-feira (16) a última sessão de imunoterapia de 2025, após o câncer de intestino entrar em remissão. A cantora, de 49 anos, compartilhou o momento nas redes sociais e explicou que a etapa marca mais um avanço no tratamento iniciado antes de 2023.

A artista publicou uma foto durante o procedimento e fez um balanço do período de cuidados médicos. Em um texto emocionado, Simony afirmou: “Vai chegando o Natal, o fim de mais um ano... e eu fico mais emotiva. Porque quando olho para trás, eu vejo tudo o que enfrentei. A luta silenciosa. O medo que ninguém vê. Não foi fácil. E, sendo sincera, ainda não é. Mas uma coisa eu sei com toda certeza: Deus não soltou a minha mão. E eu não soltei a d'Ele”.

A cantora reforçou que o processo de cura envolve mais do que o controle da doença. Segundo o relato, a fase atual é uma reconstrução emocional e física após o período mais intenso do tratamento.

Simony também fez um alerta sobre cuidados com a saúde. “O recomeçar quando ainda não havia forças. O me reconhecer de novo. O me reconstruir, pedaço por pedaço. A vida ensina, às vezes na dor, que saúde é o bem mais precioso que existe. Cuide da sua com carinho. Com atenção. Com amor”, declarou.

Na publicação, a artista direcionou palavras de apoio a pessoas em tratamento oncológico. O texto buscou encorajar quem enfrenta situações semelhantes. “E para você que está passando por algum tipo de câncer: fique firme. Tenha fé. Você não está sozinho(a). O final... pode ser lindo. Sempre pode”, completou.