Reprodução/ Instagram @jadepicon Jade Picon toma ducha

Jade Picon, de 24 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para compartilhar alguns cliques dos momentos de lazer que teve após as filmagens de "Tudo Por Uma Segunda Chance".

Na ocasião, a ex-participante do "Big Brother Brasil 2022", temporada vencida por Arthur Aguiar, usava biquíni. Em um dos registros, apareceu tomando uma ducha. Já em outro, renovava o bronzeado.









Conheça

Jade Picon é irmã de Léo Picon, influenciador que ganhou destaque pela participação no reality show "De Férias Com o Ex Brasil". Ela começou trabalhar ainda na infância, fazendo comerciais publicitários.

Na internet, é considerada uma das pioneiras na criação de conteúdo para redes sociais. Bastidores de viagens, autocuidado, rotina fitness e empreendedorismo são alguns dos principais tópicos abordados por ela.

Hoje, Jade já ultrapassou a marca de 21 milhões de seguidores somente no Instagram. A fama conquistada na web fez com que ela fosse notada pela produção do "Big Brother Brasil 2022".

No programa de convivência da Rede Globo, foi rival de Arthur Aguiar, o campeão da edição. Assim que deixou a competição, fez a estreia como atriz em "Travessia", folhetim de Gloria Perez no qual interpretou Chiara.

Inicialmente, ela foi extremamente criticada pelo desempenho. Contudo, nos últimos capítulos, foi elogiada. Agora, ela defende a vilã Soraia em "Tudo Por Uma Segunda Chance", primeira novela vertical da Globo.

Picon já se envolveu com alguns famosos da classe artística, como o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo. No "BBB", engatou um romance com o atleta Paulo André. O surfista Gabriel Medina e o jogador Neymar também já foram apontados como affairs dela, mas a influenciadora nunca confirmou isso.

Atualmente, ela vive um romance com André Lamoglia. O ator é conhecido internacionalmente pela atuação no seriado "Elite", da Netflix. Ele também está em "Os Donos Do Jogo", renovada para uma segunda temporada.