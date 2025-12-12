Reprodução/Instagram/Globo Natacha Horana e Faustão

Natacha Horana afirmou que recebeu sondagem para entrar na política e disse que pretende concorrer após resolver pendências judiciais. A influenciadora deu a declaração nesta quinta-feira (12), ao comentar o desejo de transformar a experiência na prisão em bandeira pública. A ex-bailarina explicou que a motivação nasce das “injustiças” que enfrentou e da vontade de atuar por mulheres e saúde mental.

Em entrevista à coluna da jornalista Fábia Oliveira, a influenciadora explicou que considera disputar as eleições do próximo ano e disse que a proposta surgiu depois da repercussão de seu caso, que envolveu prisão e tratamento psicológico.

Natacha explicou que recebeu um convite informal. “Fui sondada por um representante de partido, mas não posso me candidatar ainda”, afirmou. A influenciadora disse que depende de decisões judiciais para seguir adiante. “Preciso que tudo seja resolvido na Justiça primeiramente. Também não quero aceitar agora. Mas quando tudo ficar para trás, quero sim me candidatar.” Ela completou que a vontade veio das “injustiças” enfrentadas e que pode “concorrer até mesmo ano que vem”.

A influenciadora definiu as causas que pretende defender. “Quero lutar pelas mulheres. Não aguento mais ver tantos casos de violência contra a mulher. Também vou lutar por um maior debate sobre saúde mental. É preciso oferecer políticas públicas que estabeleçam cuidado e dignidade a quem precisa”, afirmou.

Natacha disse que iniciou acompanhamento médico após deixar a prisão. “Fui diagnosticada através de um psiquiatra depois que saí. Faço tratamento e sou acompanhada. Faço uso de medicamentos para dar uma amenizada”, explicou. A influenciadora contou que ainda enfrenta crises de pânico e dificuldades para se adaptar a ambientes cheios.

Ela afirmou que a rotina profissional também é afetada. “De ter vezes de não conseguir comparecer em eventos. Lugares que são importantes pra mim. Ainda tenho momentos em que o pânico aparece de surpresa. A diferença é que agora eu reconheço os sinais e tento controlar com algumas respirações e medicamentos”, disse.

A influenciadora afirmou que trata questões relacionadas ao sono. “O que as pessoas não imaginam é o trauma pós. Tenho pesadelos com aquele lugar diariamente. Eu nunca tive problemas com sono. Mas depois de lá nunca mais foi o mesmo.” Ela também mencionou a agorafobia. “Medo das sensações. Às vezes, lugares movimentados ou situações imprevisíveis ativam meu gatilho. Mas eu me forço a sair, porque sei que me isolar só alimenta o ciclo.”

Natacha finalizou dizendo que mantém disciplina no tratamento. “Faço terapia regularmente e sigo acompanhamento médico quando necessário. Pra mim, pedir ajuda deixou de ser fraqueza e virou maturidade. Eu cuido da minha mente como cuido do meu corpo: com disciplina, com amor e com responsabilidade”, afirmou.