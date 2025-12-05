Instagram Pai de Isabel Veloso faz prece após agravamento de quadro na UTI

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, permanece na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, após ser diagnosticada com pneumonia grave nesta sexta-feira (5). O pai da jovem, Joelson Veloso, publicou uma prece emocionada nas redes ao pedir forças para a recuperação da filha e reforçar a gravidade do quadro.

A informação sobre o estado clínico foi detalhada por Joelson a Quem na última quinta-feira (4). Ele confirmou que Isabel está intubada e que a equipe médica aguarda novos exames para definir os próximos passos. “Fizeram exames, mas aguardamos os resultados. Seu estado de saúde é grave. Agora é orar e confiar”, afirmou.

O marido de Isabel, Lucas Borba, também comentou nas redes sociais na última quarta-feira (3) sobre o estado de saúde da esposa: "Hoje de manhã a Isabel amanheceu bem. Pela primeira vez em dias, ela sentiu muita fome e comeu super bem, algo que nos encheu de esperança. Mas, ao longo da manhã, percebemos um sinal que nos preocupou: Ela estava com um esforço respiratório maior que o normal, como se o peito não conseguisse relaxar entre uma respiração e outra. Isso poderia levar a um cansaço do músculo respiratório, e o risco seria ele não aguentar, o que seria muito mais grave”.

Preces e desabafos da família

Joelson usou as redes para pedir orações e compartilhou um texto que emocionou seguidores. “Permita, Deus, que Isabel vença. Que sua luz não se apague, que a força que a trouxe até aqui a conduza até a vitória. Que a cura floresça em cada célula e que o Teu amor envolva cada passo dessa jornada. Em Ti confiamos”, escreveu.

O marido de Isabel, Lucas Borbas, também relatou o impacto da situação. Em vídeo publicado na quinta-feira (4), ele disse estar exausto emocionalmente. “É difícil... Já cansei de chorar, de pedir para Deus para que tudo isso passe e ela melhore, que ela venha para casa e tenha uma vida normal como qualquer outra pessoa. Só que está difícil, está complicado e não sei mais nem o que fazer”, desabafou.

Lucas afirmou que não há previsão de alta, já que os resultados dos exames só serão divulgados na segunda-feira. Segundo ele, a permanência na UTI depende da evolução do quadro. “É um momento bem delicado e eu peço, do fundo do meu coração, orações para que ela possa sair dessa e ter uma vida normal, porque ela tem um filho para criar, um marido e uma família esperando por ela”, disse.

Isabel foi internada pela primeira vez em 27 de novembro após uma crise respiratória que levou à intubação. Dias depois, conseguiu respirar sem aparelhos e continuou na unidade dependendo de alimentação por sonda. A complicação atual ocorreu semanas após um transplante de medula realizado em 24 de outubro.

A jovem recebeu alta antes do prazo previsto após o procedimento e celebrou o resultado positivo com um certificado que dizia “A medula me pegou”. No entanto, voltou ao hospital dias depois, quando os sintomas se agravaram. O quadro atual é consequência da combinação entre o pós-transplante e a fragilidade imunológica.

Diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel interrompeu o tratamento aos 17. Em 2024, retomou a terapia oncológica durante a gestação, quando descobriu que o câncer havia voltado e alcançado os pulmões. Após o nascimento de Arthur, hoje com 11 meses, iniciou uma nova fase do tratamento, que incluiu o transplante de medula e acompanhamento intensivo.