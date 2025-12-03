Divulgação Ranking aponta as selfies mais ousadas de famosas 50+; veja

As selfies de celebridades acima dos 50 anos impulsionaram conversas sobre sensualidade madura em 2025 e lideraram buscas nas redes. Atrizes, cantoras e apresentadoras apareceram no ranking das dez imagens mais comentadas do ano, divulgado pelo Bella da Semana.

Segundo o CEO Alexandre Peccin, “as mulheres acima dos cinquenta assumiram um protagonismo que antes era raro nas revistas masculinas”.

Flávia Alessandra ocupa o primeiro lugar com uma selfie de lingerie rendada registrada diante do espelho aos 51 anos. Fafá de Belém surge na sequência com fotos feitas nas águas do Pará, posando coberta apenas pelos braços aos 69 anos.

Adriane Galisteu, também com 51 anos, ganhou destaque com fotos de biquíni feitas durante viagem. Letícia Spiller entrou na lista após divulgar um clique artístico completamente nua em meio à natureza para celebrar o Dia da Natureza.

Susana, Bruna Lombardi, Gretchen e outras celebridades com mais de 50 anos completam a lista. Susana Vieira aparece no ranking com fotos de maiô feitas na Grécia aos 83 anos. Bruna Lombardi, de 72, conquistou espaço com registros de biquíni feitos durante viagens. Já Gretchen, de 66, chamou atenção ao exibir resultados de procedimentos estéticos.

Luciana Gimenez, de 54, também entrou no levantamento com fotos de biquíni feitas em diferentes destinos ao longo do ano. Viviane Araújo marcou presença com imagens de treino e praia que celebraram a chegada aos 50. Já Taís Araújo encerrou a lista com cliques de biquíni feitos durante férias.