Reprodução/ Instagram @tomaszewsk Marcela diz ter sido agredida por Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski, de 28 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para compartilhar supostas conversas dela com amigas, nas quais mostrava imagens de hematomas que teriam sido causados por agressões vindas de Dado Dolabella, de 45.

*O texto aborda temas sensíveis, como violência doméstica e violência contra a mulher, podendo desencadear reações diversas em algumas pessoas

“Hoje decidi reunir algumas imagens e conversas que mostram o que vivi, não só as agressões físicas, mas também as agressões emocionais e psicológicas que começaram muito antes. E deixando claro, não foi apenas uma agressão por sal”, disse na legenda.





"Estou fazendo isso porque nos últimos dias as notícias estão me deixando cada vez mais assustada com o que vem acontecendo com tantas mulheres. Fiquei em silêncio", completou.

Marcela ainda acusou o ex-companheiro de tê-la usado para limpar a imagem de homem agressivo. Em 2008, o artista agrediu Luana Piovani, quando eles namoravam e desde então passou a lidar com o rótulo de agressor.

"Por medo do julgamento, por ser um relacionamento público e que desde o início já estava claro para todos que eu era uma ótima mídia para limpar a linha homem agressivo dele, segundo ele eu era 'uma princesa' para o público dele", declarou.

"Mas por quê? Essa visão que ele queria que todos tivessem, mas não, sou uma mulher bem forte e que escutei muito que eu deveria ser mais feminina, por que será né?", adicionou.

Segundo a influenciadora, a preocupação de que não acreditassem nela fez com que ela optasse por não expor o assunto inicialmente. “Me calei por medo de não acreditarem em mim, por medo de tudo que poderia vir depois", destacou.

"E, ironicamente, agora quem está sendo julgada sou eu: a vítima. A mulher que acreditou que conseguiria sair de tudo isso sem ter seu nome vinculado a algo tão grave, ou que não passaria apenas de palavras que me machucavam”, prosseguiu.

O que mostram os prints?

Marcela divulgou supostas capturas de tela de conversas tanto com Dado quanto com amigas. Além disso, publicou hematomas que teriam sido causados por agressões vindas do ex-companheiro, de acordo com ela.





Outro lado

A reportagem do iG Gente tentou contato com Dado Dolabella, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

*ALERTA DE GATILHO: Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja sofrendo agressão, denuncie! DISQUE 180