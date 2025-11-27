Foto: Reprodução/Youtube Psirico

Márcio Victor, popularmente conhecido pelo nome artístico Psirico, foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, na Bahia, na última terça-feira (25). O músico foi encaminhado para a unidade hospitalar após passar mal.

O cantor passou por um cateterismo cardíaco nesta quarta (26). Ele está sendo supervisionado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do centro de saúde, de acordo com o último boletim divulgado pela assessoria.





Segundo o documento, Psirico está "estável, lúcido, orientado e com boa evolução clínica". Antes disso, conforme a nota, o músico teve "fortes dores no peito, dormência no braço e mal-estar".

Além disso, o artista precisou passar por uma série de exames e avaliações. Depois dos resultados prévios, os profissionais da saúde que o acompanham optaram pela transferência dele para uma UTI cardiológica.

Agenda alterada



Em virtude do quadro de saúde, Márcio Victor ainda não tem previsão de alta hospitalar. Algumas responsabilidades do artista serão adiadas ou canceladas, caso não haja possibilidade de reagendamento.

Em São Paulo, o musicista faria aparições em uma emissora na quinta-feira (27), assim como na sexta-feira (28). As duas participações foram canceladas.

A reportagem do iG Gente tentou contato com a assessoria de Psirico para detalhes atualizados do estado de saúde dele nesta quinta-feira (27), mas não obteve retorno até a publicação deste texto.