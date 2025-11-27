Reprodução/Instagram/@ivy_mena1 Ivy Mena uma das influencers mais bonitas do mundo no quesito 60+

A brasileira Ivy Mena, de 63 anos, ganhou destaque internacional depois que a Playboy anunciou que ela foi escolhida como a influenciadora 60+ mais bonita do mundo. A seleção foi promovida pela edição sul-africana da revista, que buscou mulheres que se destacam pela presença diante das câmeras, estética e relevância no universo adulto.

De acordo com a publicação, a influencer brasileira reúne "confiança, sensualidade e presença atemporal", características que a tornaram a principal representante da faixa etária 60+. Ivy ficou lisonjeada com o reconhecimento. "Me sinto lisonjeada. Dedico esse título a todas as mulheres de 40, 50, 60, 70 anos ou mais. Quando você tem amor-próprio e autoestima, tudo flui", afirmou.

Antes de se tornar criadora de conteúdo, Ivy atuou como advogada na área de família e, posteriormente, ocupou cargos de gerência na iniciativa privada. Após o crescimento nas redes sociais, vieram também críticas e ataques etaristas, algo com que Ivy diz lidar com muita tranquilidade. "Sou uma pessoa muito bem resolvida. A maturidade traz isso", reforçou.



