Instagram Bruxo prevê risco de lesão e crise amorosa para Neymar

Neymar recebe alerta do Bruxo Jhon Alex, que prevê riscos físicos e conflitos amorosos para o jogador. A análise foi feita em uma fase considerada positiva para oportunidades, movimentos profissionais e sorte, mas com sinais de instabilidade pessoal e chances de lesão séria que pode afetar o retorno aos campos.

A previsão foi revelada em entrevista ao The Date News, do iG, durante conversa com o jornalista Danilo Rasquinho. O bruxo explicou que a leitura indica avanços na carreira, mas também situações de desgaste emocional e exposição pública.

Jhon Alex afirma que as cartas mostram abertura de caminhos favoráveis, embora apresentem alertas importantes. Ele cita energias divididas entre prosperidade e desafios, o que exige atenção redobrada do jogador para evitar impactos na trajetória profissional.

Segundo o bruxo, Neymar passa por um momento que mistura oportunidades e vulnerabilidades. A análise espiritual sugere que o atleta deve focar em equilíbrio emocional, proteção energética e cuidado físico para atravessar o período sem danos maiores.

Durante a consulta, Jhon Alex detalhou pontos considerados críticos. Ele declarou: “Ver que as cartas trazem para o Neymar aqui. Já falei para você, né? E torna a falar aqui, ó, traz aqui a carta assim, ó, da sorte, dos bons caminhos, a carta do cavaleiro trazendo, mas ainda a carta da cruz, tá? Traição e uma separação.”

Na sequência, afirmou que conflitos amorosos podem ganhar destaque: “A não ser que a mulher dele goste muito de ser chifruda, tá? Muito mesmo, porque traz e marca uma separação, só que é essa pessoa que vai ter essa traição próxima, não vai ser alguém que vai querer ficar famosa, entendeu? É alguém que já é famosa.”

O bruxo descreveu ainda o perfil da mulher envolvida: “Então, é uma mulher morena clara, magra, alta, pelo que eu vejo na minha visão e traz essa tendência, então, traz essa traição, porém bons caminhos e prosperidade sim para Neymar.”

Jhon Alex disse o alerta para riscos relacionados ao corpo. “Ele tem que ter muito cuidado questão de osso, quebra de osso, quebrar uma perna, algo relacionado a joelho que ele possa ter e ele não volte a jogar mais. Então, algo que está tá no destino e no caminho dele.”