Susana Vieira participou de uma festa no Palácio Tangará, em São Paulo, neste domingo (16), onde apareceu dançando ao lado do filho, o DJ Rodrigo Vieira, e dos netos, Rafael e Bruno. A atriz de 83 anos esteve no local para celebrar o casamento de amigos e chamou atenção dos seguidores pelo gingado na mesa do DJ.
O momento foi registrado em vídeos publicados nas redes sociais da artista. Os registros renderam elogios de seguidores.
Uma internauta escreveu: “Ela sabe viver”. Outra completou: “Vivendo a vida como merece!”. Um terceiro perfil afirmou: “Susana é o máximo. Ela parece ter menos idade que o filho”.
Uma foto que reúne Susana e os netos também viralizou. Uma seguidora comentou: “Susana e os netos são as verdadeiras três graças”, em referência à novela “Três Graças”, exibida às 21h na TV Globo.
Elogiada por Cariúcha
Susana, conhecida por ser bastante rígida no trabalho, abriu uma exceção para a apresentadora do Fofocalizando. Cariúcha contou, durante a atração de fofocas da última no início de outubro, que foi acolhida e até recebeu dicas de atuação da veterana, com quem dividiu uma campanha.
"Eu contracenei com uma das maiores atrizes deste país. Eu falei pra ela: 'Olha, eu gravei o texto, mas confesso que estou nervosa de dividir a cena com você'", disse Cariúcha.
A preocupação da apresentadora se deu por conta da fama de Susana, após um momento curioso no Vídeo Show, em 2009, viralizar nas redes sociais. Na ocasião, a atriz tomou o microfone da repórter Geovanna Tominaga e disparou: "Não tenho paciência para uma pessoa que está começando".