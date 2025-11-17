Susana Vieira dança em festa com filho DJ e netos no Palácio Tangará
Susana Vieira  participou de uma festa no Palácio Tangará, em São Paulo, neste domingo (16), onde apareceu dançando ao lado do filho, o DJ Rodrigo Vieira, e dos netos, Rafael e Bruno. A atriz de 83 anos esteve no local para celebrar o casamento de amigos e chamou atenção dos seguidores pelo gingado na mesa do DJ.

O momento foi registrado em vídeos publicados nas redes sociais da artista. Os registros renderam elogios de seguidores.

Uma internauta escreveu: “Ela sabe viver”. Outra completou: “Vivendo a vida como merece!”. Um terceiro perfil afirmou: “Susana é o máximo. Ela parece ter menos idade que o filho”.

Uma foto que reúne Susana e os netos também viralizou. Uma seguidora comentou: “Susana e os netos são as verdadeiras três graças”, em referência à novela “Três Graças”, exibida às 21h na TV Globo.

Elogiada por Cariúcha

Susana, conhecida por ser bastante rígida no trabalho, abriu uma exceção para a apresentadora do Fofocalizando.  Cariúcha contou, durante a atração de fofocas da última no início de outubro, que foi acolhida e até recebeu dicas de atuação da veterana, com quem dividiu uma campanha.

"Eu contracenei com uma das maiores atrizes deste país. Eu falei pra ela: 'Olha, eu gravei o texto, mas confesso que estou nervosa de dividir a cena com você'", disse Cariúcha.

A preocupação da apresentadora se deu por conta da fama de Susana, após um momento curioso no Vídeo Show, em 2009, viralizar nas redes sociais. Na ocasião, a atriz tomou o microfone da repórter Geovanna Tominaga e disparou: "Não tenho paciência para uma pessoa que está começando". 

