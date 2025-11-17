Luísa Sonza, de 27 anos, aproveitou o dia ensolarado para compartilhar uma foto de biquíni. A cantora e compositora tem aproveitado os dias de folga para curtir um parque aquático que fica no Ceará.
Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 30 milhões de seguidores, a ex-mulher de Whindersson Nunes publicou um registro de biquíni e ainda se declarou ao estado.
"Eu te amo, Ceará", escreveu na legenda da postagem, feita no último domingo (16). Na ocasião, ela estava em um dos brinquedos do estabelecimento. O fundo da foto se destacou pela paisagem natural da praia do Porto das Dunas.
Como trilha sonora do clique praiano, Sonza compartilhou a música "Tocando Madera". A faixa é uma colaboração dela com Mau y Ricky e Big One. Os fãs repercutiram a foto em redes como o X, antigo Twitter e TikTok.
Rivalidade?
Na semana passada, alguns internautas especularam uma suposta rivalidade entre Luísa Sonza e Anitta após uma entrevista. Ao ver a repercussão do caso, a gaúcha decidiu se pronunciar e negar qualquer tipo de desentendimento com a carioca.
"Forçação ridícula de rivalidade, nessa bateria de entrevistas falei e falo dela [Anitta] sempre. Falei para eles no sentido de ser natural algo tão bom viralizar entre várias outras coisas que se você fosse decente colocaria aqui", começou ela na web.
"Me desculpem, mas é nojento e deprimente rivalizar artistas e ainda mais artistas mulheres", reclamou Sonza, afastando os boatos de rivalidade com Anitta.