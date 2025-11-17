Luísa Sonza
Reprodução/ Instagram
Luísa Sonza

Luísa Sonza, de 27 anos, aproveitou o dia ensolarado para compartilhar uma foto de biquíni. A cantora e compositora tem aproveitado os dias de folga para curtir um parque aquático que fica no Ceará.

Luísa Sonza de biquíni
Reprodução/ Instagram
Luísa Sonza de biquíni


Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 30 milhões de seguidores, a ex-mulher de Whindersson Nunes publicou um registro de biquíni e ainda se declarou ao estado. 

Luísa Sonza mostrou que está aproveitando bem as férias. Foto: Reprodução/Instagram
Luísa Sonza compartilhou uma sequência de fotos em Mykonos, na Grécia. Foto: Reprodução/Instagram
Luísa Sonza apostou em um biquíni preto simples para renovar o bronzeado. Foto: Reprodução/Instagram
Luísa Sonza posou com uma camiseta estampada, faixa na cabeça e óculos escuros. Foto: Reprodução/Instagram
Os amigos famosos de Luísa Sonza fizeram questão de comentar. Foto: Reprodução/Instagram
Os fãs de Luísa Sonza também rasgaram elogios. Foto: Reprodução/Instagram



"Eu te amo, Ceará", escreveu na legenda da postagem, feita no último domingo (16). Na ocasião, ela estava em um dos brinquedos do estabelecimento. O fundo da foto se destacou pela paisagem natural da praia do  Porto das Dunas.

Como trilha sonora do clique praiano, Sonza compartilhou a música "Tocando Madera". A faixa é uma colaboração dela com Mau y Ricky e Big One. Os fãs repercutiram a foto em redes como o X, antigo Twitter e TikTok.

Rivalidade?

Na semana passada, alguns internautas especularam uma  suposta rivalidade entre Luísa Sonza e Anitta após uma entrevista. Ao ver a repercussão do caso, a gaúcha decidiu se pronunciar e negar qualquer tipo de desentendimento com a carioca.

"Forçação ridícula de rivalidade, nessa bateria de entrevistas falei e falo dela [Anitta] sempre. Falei para eles no sentido de ser natural algo tão bom viralizar entre várias outras coisas que se você fosse decente colocaria aqui", começou ela na web.

"Me desculpem, mas é nojento e deprimente rivalizar artistas e ainda mais artistas mulheres", reclamou  Sonza,  afastando os boatos de rivalidade com Anitta.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-11-17/bronzeado-em-dia-luisa-sonza-posa-de-biquini-em-parque-aquatico.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes