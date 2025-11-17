Reprodução/ Instagram Luísa Sonza

Luísa Sonza, de 27 anos, aproveitou o dia ensolarado para compartilhar uma foto de biquíni. A cantora e compositora tem aproveitado os dias de folga para curtir um parque aquático que fica no Ceará.

Reprodução/ Instagram Luísa Sonza de biquíni





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 30 milhões de seguidores, a ex-mulher de Whindersson Nunes publicou um registro de biquíni e ainda se declarou ao estado.









"Eu te amo, Ceará", escreveu na legenda da postagem, feita no último domingo (16). Na ocasião, ela estava em um dos brinquedos do estabelecimento. O fundo da foto se destacou pela paisagem natural da praia do Porto das Dunas.

Como trilha sonora do clique praiano, Sonza compartilhou a música "Tocando Madera". A faixa é uma colaboração dela com Mau y Ricky e Big One. Os fãs repercutiram a foto em redes como o X, antigo Twitter e TikTok.

Rivalidade?

Na semana passada, alguns internautas especularam uma suposta rivalidade entre Luísa Sonza e Anitta após uma entrevista. Ao ver a repercussão do caso, a gaúcha decidiu se pronunciar e negar qualquer tipo de desentendimento com a carioca.

"Forçação ridícula de rivalidade, nessa bateria de entrevistas falei e falo dela [Anitta] sempre. Falei para eles no sentido de ser natural algo tão bom viralizar entre várias outras coisas que se você fosse decente colocaria aqui", começou ela na web.

"Me desculpem, mas é nojento e deprimente rivalizar artistas e ainda mais artistas mulheres", reclamou Sonza, afastando os boatos de rivalidade com Anitta.