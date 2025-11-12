Reprodução/ Instagram @yasminsantosoficial Yasmin Santos com curativos no nariz

Yasmin Santos, de 27 anos, é mais uma das famosas adeptas à rinoplastia. Nesta quarta-feira (12), a cantora e compositora retirou os curativos da região nasal e mostrou aos fãs o resultado inicial da cirurgia plástica a qual foi submetida.

Antes e depois de Yasmin Santos





"Quinto dia de pós-cirúrgico. Ainda está bem inchado, mas já amei o resultado", escreveu ela no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,8 milhões de seguidores.





A artista opina que o procedimento estético fez muita diferença no nariz dela, o que a deixou surpreendida, pois não esperava uma mudança tão brusca. “Sou outra pessoa. Está legal? Eu amei muito. Caraca, eu estou passada”, admitiu.

O resultado também foi repercutido pela base de fãs que a acompanha nas redes sociais. “Concordo contigo, Yas, ficou bem diferente. Mas eu prefiro da forma como está agora”, opinou uma internauta. “Acho linda desde antes da rinoplastia”, disse uma segunda.

“O importante é você ter gostado. Só não esquece que mais mudanças vão acontecer nos próximos dias”, declarou uma terceira, em referência ao pós-operatório. “Amei, não ficou nada desproporcional. Parabéns”, finalizou ainda uma quarta.

Yasmin Santos passou pela rinoplastia logo depois de ter encerrado o noivado com a influenciadora Maria Venture. O ex-casal anunciou o rompimento em 22 de outubro, sem detalhar o motivo que causou o término.

"O amor que vivi com ela foi real, profundo e bonito. E por mais que nossos caminhos estejam se separando agora, levarei comigo para sempre os momentos felizes que dividimos. Jamais esquecerei tudo o que construímos: as risadas, os planos, os aprendizados. E também não tiro de mim a responsabilidade que me cabe em tudo isso. Relacionamentos são feitos de dois, e ambos têm suas partes a carregar”, disse Yasmin na ocasião.