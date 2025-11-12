Reprodução/Instagram Paula Braun e Mateus Solano

Paula Braun, de 46 anos, surpreendeu os fãs ao fazer um longo desabafo sobre as expectativas depositadas em mulheres que acabaram de terminar um relacionamento . Mateus Solano, ex-marido dela, chegou a se pronunciar em meio à repercussão do caso.

"O que esperam de uma mulher depois que ela termina um relacionamento? Dentro de uma sociedade misógina e sem muito interesse em mudar isso, ter de dar satisfação sobre o término de uma relação que foi pública é desafiador", começou a também atriz.





"O julgamento recairá, em sua grande maioria das vezes, sobre nós, mulheres. E vão criar um culpado, um motivo, um absurdo qualquer e seguirão alimentando essa misoginia junto de uma indústria de cliques que não se preocupa e nem se responsabiliza pela devastação que causa na vida dos envolvidos, nem com o hoje, nem com o amanhã", acrescentou.

Saiba mais

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 91,5 mil seguidores, ela ainda detalhou alguns bastidores do rompimento do antigo casamento com Mateus Solano; eles anunciaram a separação em setembro deste ano.

"Eu e Mateus nos separamos, definitivamente, no final de maio, início de junho. Temos uma relação de afeto, construída ao longo de 17 anos, que nos permite viajar com nossos filhos mesmo estando separados. Já o fizemos e faremos muitas vezes ainda", prosseguiu.

"Eles sempre terão a nós dois, deixamos isso claro a eles todos os dias. Dito isso, quem já terminou uma relação longa sabe como a gente luta para se achar, para se redescobrir, para explorar novas formas de viver e de se olhar", afirmou. Mateus Solano e Paula Braun são pais de Flora, de 15 anos, e Benjamin, de 10.

No final do texto, ela garantiu aos fãs que o intuito dela era propor uma reflexão e não romantizar a separação. "Não estou dizendo que é fácil, não é. Mas a vida só é completa se feita de beleza e dor, não existe felicidade sem que se conheça a tristeza", concluiu. Mateus respondeu à postagem de Paula: "Eu te amo".