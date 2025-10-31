Último dia de William Bonner no JN: relembre os memes do âncora

“Vamos respirar”
Durante o debate presidencial de 2022, Bonner precisou intervir diversas vezes para conter candidatos que desrespeitavam as regras.
A saída de William Bonner do “Jornal Nacional”, anunciada em setembro, fez internautas relembrar momentos marcantes do jornalista na bancada do telejornal da TV Globo. O âncora, de 61 anos, será substituído por César Tralli a partir da p´roxima segunda-feira (3).
Em 2017, o apresentador aproveitou o fim de uma reportagem para dar uma dica sobre como gravar vídeos. “Na hora da pressa é muito comum filmar ou fotografar nessa posição, na vertical. Mas, para a imagem ser mais bem explorada aqui, na televisão, repare no formato: o ideal é que o smartphone esteja nessa posição, na horizontal. Fica a dica”, disse.
Ao anunciar que “Envolver”, de Anitta, se tornou a música mais ouvida do mundo no Spotify, Bonner abriu a notícia com a frase “E a Anitta, hein?”.
Durante a apuração das eleições de 2022, o jornalista abriu uma lata de água ao vivo. O som fez muitos telespectadores acreditarem que ele estava abrindo uma cerveja. “As pessoas ouviram o barulho de latinha. Gente, a água é em latinha aqui. Vocês acham mesmo que eu não ia beber água, que ia beber uma outra coisa na apuração?”, brincou Bonner.
Em uma entrada ao vivo, a correspondente Ilze Scamparini evitou um abraço de Bonner, o que gerou reações nas redes. Dias depois, ela explicou o motivo. “Obrigada, Bonner, por ter compreendido a minha situação, essa limitação física nesse momento da minha vida em que eu estou com essa lesão no joelho. Uma lesão meio chata, tendo que ficar com a perna dura”, disse. “Quando você me tocou, eu não podia girar com medo de torcer novamente o joelho. Entrei um pouquinho em pânico”, completou.
Durante a Copa do Mundo de 2002, Bonner chamava com entusiasmo as matérias da então colega e esposa Fátima Bernardes, que cobria a Seleção Brasileira. Após a saída do JN de Fátima Bernardes para se dedicar ao Encontro, o vídeo foi alterado para mostrar a apresentadora em situações inusitadas no programa matutino.
Na Copa de 2018, Bonner se despediu de Renata Vasconcellos lembrando uma narração de Galvão Bueno. “E o Galvão escapou de ser zoado hoje com esse grito dele do ‘Taffareeel!’. Ninguém lembrava mais desse grito, foi maravilhoso. É épico! Boa noite pra você, Renata, obrigado.”
Em 2020, o âncora ironizou a notícia sobre uma nuvem de gafanhotos que se aproximava do Brasil. Após Renata Vasconcellos explicar que os insetos deviam seguir em direção ao Uruguai, Bonner comentou: “E o Brasil inteiro torcendo para os especialistas argentinos, né? Vamos combinar que não precisava também disso agora”.
Em 2024, durante a cobertura das eleições norte-americanas, Bonner reclamou ao vivo do barulho que estava na frente da Casa Branca: "Bom, até agora há pouco nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e ao mesmo tempo havia uma moça que cantava muito mal, eu tenho que dizer, e estava bem ruim a situação. Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou. Então, vou pedir desculpas pelo barulho que está aqui ao fundo".