Reprodução/ Instagram @mairacardi Maíra Cardi internada

A babá contratada para cuidar de Eloah, filha recém-nascida de Maíra Cardi e Thiago Nigro, receberá um salário de R$ 1 milhão por mês. O valor milionário foi revelado em uma conversa nas redes sociais, nesta segunda-feira (27), e surpreendeu internautas. O pagamento será dividido em quatro parcelas semanais de R$ 250 mil.

A informação foi comentada durante um vídeo que circula nas redes. “ Sabe quanto vai receber a cuidadora da Eloah por mês? Um milhão. O salário da babá da Eloah vai ser 1 milhão de reais. Vocês estão preparados que eu vou contar para vocês? 250.000 por semana, na verdade, né? ”, diz a coach.

Maíra Cardi anunciou o nascimento da filha no domingo (26) por meio de um vídeo no TikTok. A influenciadora de 42 anos explicou que a cesariana foi antecipada após desconfortos respiratórios e recomendações médicas.

“ Neste exato momento que você está assistindo a este vídeo, eu acabei de parir. Estou gravando esse vídeo sábado, que é um dia antes de eu parir ”, afirmou.

A influenciadora já havia sido hospitalizada no sábado (25) por dificuldades para respirar.

“ Já não respiro direito há meses, durmo sentada com falta de ar. O barrigão está espremendo todos meus órgãos por aqui ”, contou.

Segundo ela, a decisão pela antecipação do parto também levou em conta uma orientação da escola da filha mais velha, Sophia. A instituição alertou que a data inicial do parto coincidia com uma apresentação importante de Sophia.

“ A escola me instruiu e disse que isso seria muito ruim para a saúde mental da Sophia ”, explicou Maíra. A influenciadora preferiu adiantar o nascimento para acompanhar a filha no evento.

Além de Eloah, Maíra é mãe de Lucas Cardi, de um relacionamento anterior com Nelson Rangel, e de Sophia, fruto do casamento com o ator Arthur Aguiar. Já Thiago Nigro, conhecido como “ Primo Rico ”, tem 35 anos e é empresário do ramo financeiro.