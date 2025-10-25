Reprodução/ GNT/ Instagram @mateusolanooficial Miguel Falabella e Mateus Solano

Miguel Falabella, de 69 anos, opinou sobre a recente polêmica protagonizada por Mateus Solano, de 44. Segundo o veterano, a situação com o colega de profissão "estrapolou". Na ocasião, ele chegou a pegar o celular de um espectador que acompanhava a peça de teatro protagonizada por ele.



Durante participação no "Angelica Ao Vivo", exibido no GNT, ele detalhou a situação e disse que, em situações semelhantes, age de uma forma diferente e interrompe o andamento da peça, como já fez em uma parceria com Marisa Orth.





"Teve essa polêmica com o Mateus Solano, que se extrapolou, e tirou [da mão do espectador]. Mas eu paro sempre [a peça]", pontuou ele, que voltará ao horário nobre da Globo no centro de uma trama gay em "Três Graças", escrita por Aguinaldo Silva.

"Teve uma pessoa, que comprou um ingresso no setor VIP do teatro, o mais caro, e outro dia a mulher estava vendo o WhatsApp. Pedi licença à Marisa e falei: 'Você não prefere ver o WhatsApp lá no foyer?'.", relembrou ele sobre o espetáculo "Fica Comigo Esta Noite".

Neste projeto, ele atuou ao lado de Marisa Orth, com quem coleciona parcerias nos palcos e nas telinhas. "A pessoa parece uma Elphaba sentada e acha que não estamos vendo. Vejo tudo e paro", brincou. "Quem for ver Marisa Orth e Miguel Falabella no teatro, se eu pegar com o celular, vai ficar vendido na plateia", acrescentou.

Relembre

No dia 14 de outubro, durante uma exibição do espetáculo "O Figurante", em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Mateus Solano percebeu que um dos espectadores estava mexendo no celular ao longo da peça. Ele pegou o dispositivo e dividiu opiniões.

Inicialmente, foi acusado de ter dado um tapa no aparelho telefônico. Depois, veio a público negar isso e dizer que apenas tinha pegado o celular e colocado debaixo da poltrona. Em outras ocasiões, ele já tinha criticado o uso de celulares no teatro.



