Bruna Marquezine elogia filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe: "Perfeita"

Bruna Marquezine encantou os fãs nesta quarta-feira (22) ao elogiar Maria Flor Fonseca, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe. A menina, que completa três anos, recebeu homenagens nas redes sociais, e a atriz deixou um comentário carinhoso em uma publicação feita por Lucas Guedez. “ Aff perfeita ”, escreveu Bruna, com um emoji de coração.

Maria Flor é a filha do meio do ex-casal e tem se tornado presença constante nas redes da mãe. A menina também recebeu felicitações de famosos e influenciadores.

Maria Flor é sobrinha de João Guilherme, ex-namorado de Bruna Marquezine. Durante o relacionamento com o ator, a artista chegou a conhecer a família paterna dele, em fevereiro, quando participou do aniversário do ex na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo. Poucos dias após a viagem, o casal anunciou o término.

Além da relação com João Guilherme, Bruna e a família Fonseca voltaram a ser assunto por conta de um episódio divertido. Recentemente, a atriz participou do programa Lady Night, de Tatá Werneck, e falou sobre um encontro com Virginia. Durante um dos quadros, Bruna explicou o motivo de não ter autorizado uma gravação feita pela influenciadora na Fazenda Talismã. “ Porque o Pix não caiu ”, brincou, arrancando risadas da plateia.