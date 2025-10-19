Virginia Fonseca negou neste sábado (18) que tenha desembolsado dinheiro para se tornar rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. A influenciadora abordou o tema durante o programa "Sabadou com Virginia", exibido pelo SBT, após rumores de que teria patrocinado a escola com R$15 milhões.
A declaração foi dada em resposta a uma pergunta do cantor Israel Novaes, que quis saber qual foi “ a maior mentira publicada neste ano ”. Virginia não hesitou. “ A maior mentira foi recente. Falaram que eu patrocinei a Grande Rio com 15 milhões e que eu meio que comprei o posto de rainha. Muita gente acreditou ”, afirmou. “ A gente até vai tomar medidas cabíveis quanto a isso .”
Em setembro, a coroação de Virginia como rainha de bateria da Grande Rio, em Duque de Caxias, causou controvérsia nas redes sociais e no mundo do samba. O evento contou com a presença de famosos e fãs, mas também gerou críticas por causa da presença de um quiosque da Wepink, marca de cosméticos da influenciadora, no local.
A iniciativa foi vista por parte do público como uma ação de marketing, o que alimentou rumores de que Virginia teria “ comprado ” o posto. A escola de samba, no entanto, nunca confirmou qualquer tipo de patrocínio.