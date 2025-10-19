Reprodução/Instagram Virginia no segundo ensaio de quadra da GRANDE RIO

Virginia Fonseca negou neste sábado (18) que tenha desembolsado dinheiro para se tornar rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. A influenciadora abordou o tema durante o programa "Sabadou com Virginia", exibido pelo SBT, após rumores de que teria patrocinado a escola com R$15 milhões.

A declaração foi dada em resposta a uma pergunta do cantor Israel Novaes, que quis saber qual foi “ a maior mentira publicada neste ano ”. Virginia não hesitou. “ A maior mentira foi recente. Falaram que eu patrocinei a Grande Rio com 15 milhões e que eu meio que comprei o posto de rainha. Muita gente acreditou ”, afirmou. “ A gente até vai tomar medidas cabíveis quanto a isso .”

Em setembro, a coroação de Virginia como rainha de bateria da Grande Rio, em Duque de Caxias, causou controvérsia nas redes sociais e no mundo do samba. O evento contou com a presença de famosos e fãs, mas também gerou críticas por causa da presença de um quiosque da Wepink, marca de cosméticos da influenciadora, no local.

A iniciativa foi vista por parte do público como uma ação de marketing, o que alimentou rumores de que Virginia teria “ comprado ” o posto. A escola de samba, no entanto, nunca confirmou qualquer tipo de patrocínio.