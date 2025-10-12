Page Six/Reprodução Katy Perry e Justin Trudeau são flagrados aos beijos em iate na Califórnia

Katy Perry, 40, e o ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, 53, foram vistos se beijando e abraçando no iate da cantora, na Califórnia, nos Estados Unidos. As informações são do Daily Mail.

O registro foi feito por um turista em um passeio de observação de baleias. Perry usava maiô preto e Trudeau apenas calça jeans, e os dois demonstravam intimidade, sem se importar com outros barcos próximos. Em certo momento, Trudeau segurou o quadril da cantora durante um abraço.

Os rumores sobre o casal começaram em julho, quando eles foram vistos jantando juntos em Montreal. Trudeau também assistiu a um show da turnê mundial Lifetimes de Perry no Canadá.

Divórcios

Perry se separou recentemente do ator Orlando Bloom , com quem tem uma filha de cinco anos, Daisy Dove Bloom.

Trudeau se divorciou de Sophie Grégoire em agosto de 2023, após 18 anos de casamento, e tem três filhos: Xavier, 18, Hadrien, 11, e Ella-Grace, 16.





O turista que registrou o flagrante contou ao Daily Mail: “ Ela encostou o barco ao lado de um pequeno barco de observação de baleias, e começaram a se beijar. Só percebi que era Justin Trudeau quando vi a tatuagem no braço dele .”

As equipes de ambos não comentaram o relacionamento, informou o Daily Mail.