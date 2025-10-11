Reprodução/Youtube Diane Keaton foi a avó de Justin Bieber no clipe de ‘Ghost’

Diane Keaton, uma das figuras mais emblemáticas do cinema dos Estados Unidos, faleceu neste sábado (11), aos 79 anos. Não foram divulgados detalhes sobre a causa da morte, e a família da atriz pediu privacidade, de acordo com um porta-voz.

Ela iniciou a carreira no teatro antes de estrear nas telonas em 1970, no filme "As Mil Faces do Amor". Seu grande destaque veio em 1972, quando foi escolhida por Francis Ford Coppola para interpretar Kay Adams em "O Poderoso Chefão", papel que reprisaria nas sequências de 1974 e 1990.

Além de sua contribuição no cinema, Keaton também participou do mundo da música. Em 2021, a atriz estrelou o videoclipe de "Ghost", de Justin Bieber, interpretando a avó do cantor.

A canção fala sobre a perda de entes queridos, seja por morte ou distância, uma temática que ganhou ainda mais relevância durante o isolamento da pandemia de COVID-19.

Na época, Bieber compartilhou em suas redes sociais que a inspiração para a música veio de sua própria avó: “Escrevi esta canção sobre a minha avó. É muito bom senti-la toda vez que ligo o rádio do carro. Sinto sua falta, vó.”

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Diane Keaton contou que conhecia pouco sobre Bieber antes do convite para o clipe.

“Eu não era fã dele. Quase não o conhecia. Sabia um pouco da música e gostava, mas não ouço música o tempo todo” , disse.

Mesmo assim, destacou que se encantou pelo projeto e pela mensagem da canção.

Ao longo de sua carreira, Keaton trabalhou com grandes diretores, incluindo Woody Allen. Em 1977, conquistou o Oscar de Melhor Atriz por Annie Hall, papel que a consagrou internacionalmente. Também recebeu indicação pela atuação em "Alguém Tem Que Ceder" (2003).