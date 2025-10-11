Virginia Fonseca, de 26 anos, tem acumulado episódios de grande repercussão ao longo da carreira. Empresária, influenciadora e apresentadora, ela tem ganhado até mesmo destaque na mídia internacional por conta dos recentes acontecimentos envolvendo a vida pessoal; relembre 5 momentos marcantes:
Separação
Em maio deste ano, ela surpreendeu o público ao anunciar o fim do casamento com Zé Felipe, filho de Leonardo e Poliana Rocha. Ela e o cantor ficaram juntos por cinco anos, entre casamento e namoro, e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Depoimento
Pouco antes de anunciar o divórcio, a influenciadora prestou depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets do Senado. Na ocasião, descartou ter assinado contratos de publicidade que continham a "cláusula da desgraça", estratégia que daria um percentual financeiro a ela, conforme os valores perdidos pelos apostadores.
Esta CPI investiga a relação dos influenciadores digitais com a promoção de jogos de azar online, essencialmente no que diz respeito às problemáticas envolvidas em pessoas com vício em jogos de azar, bem como menores. Virginia depôs como testemunha e tinha direito ao silêncio, autorizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Rainha de bateria
Paolla Oliveira precisou abdicar do posto que ocupava na Grande Rio. A substituta escolhida foi justamente Virginia, mas o anúncio foi permeado por críticas e reprovações não apenas do público, como também de membros da classe artística, a exemplo das atrizes Carol Castro e Mavie Jinkings.
Término conturbado
Desde setembro, o nome da apresentadora era alvo de rumores de affair com Vini Jr., jogador do Real Madrid, principalmente pelas constantes idas da influenciadora à capital espanhola, onde o atacante mora. No entanto, o romance foi encerrado de forma conturbada nesta semana, quando conversas do atleta com outra mulher foram expostas na mídia.
Desavença com Piovani
Virginia também protagonizou uma polêmica pública com Luana Piovani. Nesta terça-feira (7), a ex-mulher de Pedro Scooby repostou vários conteúdos que debochavam da loira, incluindo um sobre a relação com Vini Jr., outro sobre a escalação na Grande Rio e um terceiro insinuando o suposto uso de "bomba" como responsável pelo timbre grosso da voz dela.