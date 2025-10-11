Virginia
Virginia Fonseca, de 26 anos, tem acumulado episódios de grande repercussão ao longo da carreira. Empresária, influenciadora e apresentadora, ela tem ganhado até mesmo destaque na mídia internacional por conta dos recentes acontecimentos envolvendo a vida pessoal; relembre 5 momentos marcantes:

Separação

Virginia e Zé Felipe
Em maio deste ano, ela surpreendeu o público ao anunciar o fim do casamento com  Zé Felipe, filho de Leonardo e Poliana Rocha. Ela e o cantor ficaram juntos por cinco anos, entre casamento e namoro, e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Depoimento 

Virginia Fonseca em depoimento
Pouco antes de anunciar o divórcio, a influenciadora prestou  depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets do Senado. Na ocasião, descartou ter assinado contratos de publicidade que continham a "cláusula da desgraça", estratégia que daria um percentual financeiro a ela, conforme os valores perdidos pelos apostadores.


Esta CPI investiga a relação dos influenciadores digitais com a promoção de jogos de azar online, essencialmente no que diz respeito às problemáticas envolvidas em pessoas com vício em jogos de azar, bem como menores. Virginia depôs como testemunha  e tinha direito ao silêncio, autorizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Rainha de bateria

Virgínia Fonseca
Paolla Oliveira precisou abdicar do posto que ocupava na Grande Rio. A substituta escolhida foi justamente Virginia, mas o anúncio foi permeado por críticas e reprovações não apenas do público, como também de membros da classe artística, a exemplo das atrizes  Carol CastroMavie Jinkings.

Término conturbado

Virginia e Vini Jr.
Desde setembro, o nome da apresentadora era alvo de rumores de affair com Vini Jr., jogador do Real Madrid, principalmente pelas constantes idas da influenciadora à capital espanhola, onde o atacante mora. No entanto, o  romance foi encerrado de forma conturbada nesta semana, quando conversas do atleta com outra mulher foram expostas na mídia.

Desavença com Piovani

Luana Piovani e Virginia Fonseca
Virginia também protagonizou uma polêmica pública com Luana Piovani. Nesta terça-feira (7), a ex-mulher de Pedro Scooby repostou vários  conteúdos que debochavam da loira, incluindo um sobre a relação com Vini Jr., outro sobre a escalação na Grande Rio e um terceiro insinuando o suposto uso de "bomba" como responsável pelo timbre grosso da voz dela.

