Foto: Reprodução / YouTube Ex-Beatle John Lennon

John Lennon ex-integrante e um dos co-fundadores da banda Beatles, completaria 85 anos nesta quinta-feira (9). O músico, assassinado em 1980, deixou um legado importante para a música.

Nascido em Liverpool, em 1940, o cantor, compositor e ativista, marcou gerações com seu talento ao lado de Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Com os Beatles, ele foi responsável por sucessos que permeiam até o dias de hoje como “Hey Jude”, “Help!” “Let It Be”.

Após o fim da banda, Lennon seguiu carreira solo, consolidando-se como uma das vozes mais influentes de sua geração e registrou grandes hits como “Imagine”, “Beautiful Boy”, “Stand By Me”, “Mother”, entre outros.

Para celebrar toda a trajetória de John Lennon, a Deezer revelou TOP 10 músicas mais ouvidas pelos fãs brasileiros. Confira abaixo:

01. Imagine (Remastered 2010)





02. Woman (Remastered 2010)





03. Stand By Me (Remastered 2010)





04. Beautiful Boy (Darling Boy) (Remastered 2010)





05. Jealous Guy (Remastered 2010)





06. (Just Like) Starting Over (Remastered 2010)





07. Happy Xmas (War Is Over) (Remastered 2010)





08. Instant Karma! (We All Shine On) (Remastered 2010)





09. Mind Games (Remastered 2010)





10. Mother (Remastered 2010)



