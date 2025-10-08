Reprodução/ Instagram @poliana @virginia Virginia e Poliana

Poliana Rocha, a mãe de Zé Felipe, se tornou assunto nas redes sociais. Isso porque fez uma publicação na terça-feira (7) falando sobre "lei do retorno". A postagem aconteceu em meio ao encerramento do affair de Virginia e Vini Jr., após uma suposta traição vinda do jogador.



Na ocasião, um internauta questionava a ex-sogra da influenciadora sobre o que ela pensava sobre a lei do retorno. "Para mim, reflete a ideia de que tudo o que fazemos, seja em palavras, atitudes ou intenções, volta de alguma forma", começou.





"Não necessariamente do mesmo jeito, mas na mesma energia. Quando agimos com verdade, atraímos situações e pessoas na mesma sintonia. Quando agimos com egoísmo ou maldade, a vida acaba nos ensinando através das consequências. É como se o universo fosse um espelho que devolve aquilo que entregamos", acrescentou.

Embora não tenha feito qualquer tipo de citação a Virginia, a declaração repercutiu entre os internautas, principalmente por ter sido feita no mesmo dia em que a influenciadora anunciou o fim do affair com Vini Jr., jogador do Real Madrid.

Virginia revelou o rompimento logo após supostas conversas íntimas entre Vini e Day Magalhães vazarem na imprensa. A apresentadora do SBT, inclusive, veio embora de Madri e retornou ao Brasil após o término.

Os rumores de Virginia e Vini Jr. terem iniciado um romance começaram em setembro. De lá para cá, a influenciadora foi à capital espanhola três vezes e foi flagrada na companhia do atleta em variadas ocasiões.

Em maio, ela anunciou a separação de Zé Felipe. O ex-casal ficou junto por cinco anos, negou que o divórcio tivesse relação com brigas ou traições e garantiu que prezaria pela amizade por conta dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.