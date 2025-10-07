Reprodução/Instagram/@boneheadspage Paul Arthurs não fará shows na Ásia ou Oceania

O guitarrista do Oasis, Paul Arthurs, conhecido como Bonehead, anunciou que ficará afastado dos próximos shows do grupo devido a um diagnóstico de câncer de próstata. A revelação foi feita nas redes sociais do integrante.

"Fui diagnosticado com câncer na próstata. A boa notícia é que estou respondendo muito bem ao tratamento, o que significou que eu poderia fazer parte dessa turnê incrível", disse o artista no sábado (4).

O músico, que é um dos membros fundadores da banda britânica, continuou:

"Agora, estou tendo que tirar uma pausa programada para a próxima fase do tratamento, então perderei as apresentações em Seul, Tóquio, Melbourne e Sydney", frisou.





Volta do Oasis



Após um hiato de 15 anos, os irmãos Liam e Noel Gallagher retornaram aos palcos em 4 de julho com a famosa banda britânica Oasis. Conhecidos pelo temperamento forte, que culminou no fim do grupo em 2009, eles realizarão dois shows no Brasil, nos dias 22 e 23 de novembro, no Estádio do MorumBIS, em São Paulo.

O retorno icônico rendeu uma entrevista de Noel para a Big Issue, em 2019:

"Saí da banda há 10 anos. Acho que o vi duas vezes desde então, e quase acabamos brigando sem motivo. Não consigo imaginar um dia em que acorde querendo passar dois anos em turnê, brigando pelo mundo com o Liam", disse.

A junção da banda poderá dar um lucro estimado em 50 milhões de libras (R$ 368 milhões), conforme a imprensa britânica, além da venda de publicidade.

