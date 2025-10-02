Reprodução/ Instagram @moniquevansreal Monique Evans de maiô

Monique Evans, de 61 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira () para abrir um álbum de fotos no qual surgia usando um maiô preto. A ex-modelo e apresentadora ainda fez uma legenda sugestiva falando sobre o próprio envelhecimento.



"Essa sou eu, com minha flacidez, minhas gordurinhas e meus 69 anos... Feliz", escreveu no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 696 mil seguidores. Nos comentários, os fãs rasgaram elogios.





"Não parece ter essa idade de jeito nenhum. Linda", disse uma internauta. "Continua uma deusa", opinou uma segunda. "Maravilhosa, como era, como é, como sempre será", pontuou uma terceira. "Lindíssima", prosseguiu ainda uma quarta.

Outros famosos da classe artística também vieram a público exaltá-la. Ex-participante de realities como "Power Couple" e "A Fazenda", Gretchen declarou: "Linda demais". "Gata!", completou a atriz Cristiana Oliveira, conhecida pelo papel de Juma na versão original de "Pantanal".

Nas décadas de 80 e 90, Monique Evans foi uma das principais modelos do Brasil e também foi rainha de bateria no Carnaval carioca. Já fez participações como atriz em obras folhetinescas como "Cambalacho" e "Hipertensão".

Além disso, se destacou no cenário televisivo pela atuação como apresentadora de atrações de entretenimento. "Domingo Bingo", "De Noite na Cama", "TV Fama" e "Noite Afora" foram alguns dos programas nos quais participou.

Também já esteve em duas edições de "A Fazenda", reality rural da Record TV. Em maio de 2024, se casou com a DJ Cacá Werneck. É mãe de Bárbara Evans e de Armando Aguinaga, frutos de antigos relacionamentos que teve no passado.