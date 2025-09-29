Instagram/@anacastelacantora Ana Castela e Zé Felipe curtem pescaria em família no Pantanal

Ana Castela e Zé Felipe transformaram o segundo dia de pescaria no Pantanal em um momento para lá de divertido.

No segundo dia de pescaria, o casal chamou atenção ao surgir com camisetas personalizadas, estampando os rostos dos participantes da viagem, entre eles Leonardo, Poliana Rocha e os pais da cantora, Michele e Rodrigo.

O figurino inusitado arrancou risadas do grupo. “Look da pescaria de hoje. O trem mais feio do mundo, vamos espantar os peixes”, brincaram. Ana entrou na onda: “Agora estamos prontos pra pescar tubarão”.

A boiadeira ainda mostrou nas redes sociais o resultado da pescaria, posando orgulhosa com um peixe fisgado. “Pai, o senhor está orgulhoso?”, escreveu para os seguidores.

Instagram/@anacastelacantora Ana Castela e Zé Felipe usam looks iguais em pescaria

"Eu peguei um tubarão também, mas não coube na foto e então deixei" , brincou nos comentários, arrancando risadas e um coração de Zé Felipe.

Em outro momento, Ana se surpreendeu com o resultado do amado: "Olha o tamanho! O Zé pegou um enorme", disse, ainda que tenha confessado seu receio com peixes.