Morre Claudia Cardinale, estrela do cinema italiano

A atriz Claudia Cardinale, um dos grandes nomes do cinema europeu do século 20, morreu nesta terça-feira (23), aos 87 anos, em sua residência na França.

A notícia foi confirmada à agência France Presse. A causa da morte não foi divulgada.

Claudia nasceu em 1938, em Túnis, quando o país ainda era protetorado francês. Filha de italianos, entrou para o universo artístico por acaso, após vencer em 1957 o concurso de “Menina italiana mais bonita da Tunísia”.

O prêmio, que foi uma viagem à Itália, abriu as portas para uma carreira que rapidamente se tornaria internacional.

Símbolo da força e da modernidade feminina nos anos 1960, a atriz se consagrou em filmes que entraram para a história do cinema, como Oito e Meio (1963), de Federico Fellini, O Leopardo (1963), de Luchino Visconti, e Era uma Vez no Oeste (1968), de Sergio Leone.

Também brilhou em produções populares como A Pantera Cor-de-Rosa (1963), de Blake Edwards.

Durante mais de seis décadas de carreira, sua presença em tela foi celebrada pela crítica e pelo público, combinando magnetismo, elegância e intensidade. Mesmo nos últimos anos, seguiu ativa: em 2022 participou de The Island of Forgiveness, uma coprodução entre Itália e Tunísia.



