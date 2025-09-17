Reprodução/Instagram Daniella Cicarelli

Daniella Cicarelli aproveitou a folga na agenda para viajar. A apresentadora e advogada correu para as redes sociais nesta quarta-feira (17) par acompartilhar fotos de suas férias em Sumatra, uma das Grandes Ilhas da Sonda, localizada na Indonésia.

Nas imagens, ela aparece curtindo um passeio em uma praia. "Meu fim de tarde, seu começo de dia🤍" , brincou na legenda ao se referir ao fuso horário de dez horas.

Os cliques chamaram a atenção dos seguidores, que encheram a publciação de mensagens carinhosas. "Linda 😍", disse uma delas. "Que linda, Dani 😍, você e as fotos", postou uma outra. "Excelente fim de tarde na Indonésia esse lugar lindo e encantador. Aproveita @daniellacicarelli 😎♥️♥️☀️", desejou um outro.











