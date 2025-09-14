Instagram Orlando Morais faz cirurgia para tratar apneia do sono aos 62 anos

O cantor Orlando Morais passou por uma cirurgia bucomaxilofacial para tratar apneia do sono. O procedimento, descrito por ele como “ difícil e de difícil recuperação ”, foi o segundo realizado para tentar eliminar o distúrbio. A informação foi compartilhada neste domingo (14), em vídeo publicado no Instagram.





Na gravação, Orlando apareceu com máscara pós-cirúrgica e dificuldade para falar.

“ Eu resolvi gravar este vídeo, mesmo com muita dificuldade em articulação com as palavras, para alertar quanto à apneia, condição que traz muitos danos à saúde, de forma geral. Após 62 anos sem dormir e respirar direito, decidir me cuidar. Cuide-se você também ”, disse.

O cantor explicou que decidiu expor o momento para conscientizar outras pessoas sobre os riscos do distúrbio. Segundo ele, os sintomas acumulados ao longo de décadas o motivaram a buscar tratamento.

A apneia do sono é uma condição grave em que a respiração para e recomeça repetidamente durante a noite. O tipo mais comum, a apneia obstrutiva, acontece quando os músculos da garganta relaxam em excesso e bloqueiam as vias aéreas.

Entre as consequências estão: sono fragmentado, sonolência diurna, dores de cabeça matinais, ronco alto e dificuldade de concentração. Se não tratada, a doença pode causar problemas cardiovasculares e comprometer a qualidade de vida.

O tratamento pode incluir mudanças de hábito, uso de aparelhos para manter as vias aéreas abertas e, em casos mais graves, procedimentos cirúrgicos. Orlando Morais optou pela segunda cirurgia após não obter resultado completo com a primeira.