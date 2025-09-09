Youtuber de 31 anos sem amigos nem namorado conquista fãs

Há quatro meses, Gumi, uma mulher de 31 anos, decidiu compartilhar seu cotidiano no YouTube. Morando sozinha em Osaka, no Japão, a jovem postou seu primeiro vídeo mostrando sua rotina e desde então acumulou mais de 117 mil inscritos. Um dos clipes, em que comemora seu aniversário sozinha, chegou a atingir 2 milhões de visualizações.
Nos vídeos, Gumi retrata sua vida solitária: sem amigos, sem namorado e sem emprego fixo. Seu único companheiro é o gato Clover. Entre jantares, passeios pelas ruas da cidade e sessões de filmes com o pet, ela compartilha reflexões sobre as exigências da sociedade e os desafios de viver de forma independente.
Em um dos vídeos, Gumi explica sua decisão de deixar um emprego após apenas três meses. Ela prefere trabalhos informais, de curta duração e em áreas variadas, evitando criar vínculos que não escolheu.
“No Japão, valoriza-se muito quem permanece na mesma empresa por anos. Mas eu quero trilhar meu próprio caminho, não o que alguém decidiu para mim”, afirma.
O sucesso do canal também trouxe apoio financeiro de fãs, que têm enviado doações de diversas partes do mundo. Entre elas, há contribuições que vão de 2 reais de um brasileiro a 50 dólares de outro seguidor, além de 20 euros e 750 coroas checas de fãs estrangeiros.
Segundo os comentários, a popularidade de Gumi se deve à simplicidade e honestidade de seus vídeos.
“É legal ver alguém normal vivendo uma vida clássica, sem exageros ou fakes”, escreveu um fã tcheco.
Em outro vídeo, Gumi compartilhou o momento de ir às urnas.
“No Japão, não é comum falar abertamente sobre política, mas votei com esperança de um futuro melhor”, disse a youtuber.