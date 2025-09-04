Reprodução/redes sociais Marcia Sensitiva denuncia golpe e relata ida à delegacia em SP

Marcia Sensitiva contou nesta quinta-feira (4) que precisou ir à delegacia após ter o nome usado em um golpe. A médium relatou que uma pessoa se passou por ela para vender retratos de almas gêmeas. “ Que absurdo ”, disse durante participação no Melhor da Tarde , na Band.

Márcia Sensitiva teve imagem usada em golpes com IA; caso foi registrado na polícia Assim como o cantor Sérgio Reis, Márcia Sensitiva, a médium mais querida do Brasil, teve sua imagem e voz utilizadas em mais de 10 mil sites fraudulentos, aplicando golpes com falsas promessas e… pic.twitter.com/2qkXa56ma4— LeoDias 🍿 (@euleodias) September 4, 2025

A revelação foi feita com exclusividade no programa, quando Marcia comentava uma reportagem sobre Sérgio Reis, que também teve a imagem explorada por criminosos. O cantor foi usado em anúncios falsos que prometiam medicamentos contra diabetes.

Durante a atração, a taróloga afirmou que casos de falsidade envolvendo seu nome são recorrentes nas redes sociais.

“ Todos os dias nas redes aparecem 30 pessoas que se passam por mim. Meu filho contratou uma empresa só para ver isso. Sabe [vídeo] com a boca que parece que eu que estou falando? ”, relatou.

Marcia ainda explicou que a situação mais grave a levou ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

“ Teve a pior, que a gente foi parar no DEIC, uma pessoa dizendo que vendia retrato de alma gêmea, que absurdo ”, completou.

A jornalista Regina Dourado, que também participava do programa, alertou sobre os riscos de conteúdos manipulados digitalmente. “ A dica é sempre desconfiar. O outro nem sempre é aquela imagem... Tem que ver os detalhes ”, disse.

Marcia explicou a necessidade de atenção ao acessar conteúdos na internet. “ Sempre vá no site oficial ”, acrescentou a sensitiva.

O caso foi comparado ao golpe sofrido por Sérgio Reis. Nas redes sociais, a equipe do cantor publicou um comunicado pedindo cautela dos fãs.

O iG entrou em contato com o DEIC para saber mais informações sobre o caso envolvendo a taróloga, mas ainda não obteve respostas.