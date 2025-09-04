Marcia Sensitiva denuncia golpe e relata ida à delegacia em SP
Reprodução/redes sociais
Marcia Sensitiva denuncia golpe e relata ida à delegacia em SP

Marcia Sensitiva  contou nesta quinta-feira (4) que precisou ir à delegacia após ter o nome usado em um golpe. A médium relatou que uma pessoa se passou por ela para vender retratos de almas gêmeas. “ Que absurdo ”, disse durante participação no Melhor da Tarde , na Band.

A revelação foi feita com exclusividade no programa, quando Marcia comentava uma reportagem sobre Sérgio Reis, que também teve a imagem explorada por criminosos. O cantor foi usado em anúncios falsos que prometiam medicamentos contra diabetes.

Durante a atração, a taróloga afirmou que casos de falsidade envolvendo seu nome são recorrentes nas redes sociais.

Todos os dias nas redes aparecem 30 pessoas que se passam por mim. Meu filho contratou uma empresa só para ver isso. Sabe [vídeo] com a boca que parece que eu que estou falando? ”, relatou.

Marcia ainda explicou que a situação mais grave a levou ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Teve a pior, que a gente foi parar no DEIC, uma pessoa dizendo que vendia retrato de alma gêmea, que absurdo ”, completou.

A jornalista Regina Dourado, que também participava do programa, alertou sobre os riscos de conteúdos manipulados digitalmente. “ A dica é sempre desconfiar. O outro nem sempre é aquela imagem... Tem que ver os detalhes ”, disse.

Marcia explicou a necessidade de atenção ao acessar conteúdos na internet. “ Sempre vá no site oficial ”, acrescentou a sensitiva.

O caso foi comparado ao golpe sofrido por Sérgio Reis. Nas redes sociais, a equipe do cantor publicou um comunicado pedindo cautela dos fãs.

iG entrou em contato com o DEIC para saber mais informações sobre o caso envolvendo a taróloga, mas ainda não obteve respostas.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-09-04/marcia-sensitiva-denuncia-golpe-e-relata-bo-na-delegacia-em-sp.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!