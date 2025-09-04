Reprodução Instagram @joaoguilherme e @onlylucas / X, antigo Twitter @@Itspedrito João Guilherme faz piada com Rafael Cardoso

João Guilherme, de 23 anos, reacendeu uma polêmica com o ator Rafael Cardoso nesta quinta-feira (4). O ator compartilhou uma publicação que se referia ao veterano como "ex-galã da Globo" e dizia ainda: "o decair desse homem foi o maior glow down [perda de brilho] de todos os tempos".







Ao republicar essa postagem no X, antigo Twitter, o filho de Leonardo ainda relembrou do episódio em que foi criticado por Cardoso pela forma como se vestia. "A força de um cropped", escreveu o artista em seu perfil oficial.





Relembre

João Guilherme usou um cropped na Semana de Moda de Paris, em 2023. Na ocasião, ele foi alvo de comentários machistas. Nego Di foi um dos famosos a criticarem o ex-namorado de Bruna Marquezine e Rafael Cardoso concordou com isso.

"Bah, Negão, estou contigo", disse ele à época. Rafael Cardoso foi extremamente criticado na web e depois disse publicamente que tinha procurado o jovem para se desculpar pelo episódio.

João Guilherme, contudo, negou essa versão e afirmou não ter recebido nenhum pedido de desculpas do colega de profissão. Atualmente, Rafael Cardoso está afastado das novelas e teve o nome ventilado para compor o elenco da próxima temporada de "A Fazenda", na Record.

Já João segue emplacando papéis em produções nacionais, com destaque para filmes e seriados. Um dos papéis de maior destaque dele foi como o galã Fabrício, de "De Volta aos 15", série da Netflix baseada no livro nacional homônimo.