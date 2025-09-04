Aos 55 anos, Alessandra Negrini impressiona em treino na academia

Aos 55 anos, Alessandra Negrini chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (4) ao compartilhar registros de sua rotina pessoal.
A atriz publicou um vídeo direto da academia, no qual aparece treinando e brincando com os seguidores ao comentar sobre a carga dos exercícios. Na legenda, escreveu: “Tá pesado? Dá uma dançadinha aí pra aliviar!”.
O post rapidamente repercutiu entre os fãs, que não economizaram nos elogios à boa forma e ao carisma da artista. “Diva”, “Maravilhosa”, “Princesa, você é deslumbrante”, “Chocada com a pele dessa mulher”, entre outros.
Homenagem ao Corinthians
Dias antes, a artista também aproveitou outra data especial: o aniversário de 115 anos do Corinthians, time do qual é torcedora declarada.
Para marcar a ocasião, Alessandra compartilhou uma foto com um bolo temático nas cores preto e branco, enfeitado com o escudo do clube e uma miniatura sua no topo.
“Parabéns, @corinthians!!! Muito orgulho de fazer parte dessa torcida!”, escreveu na legenda.
Últimos trabalhos na TV
Na televisão, o trabalho mais recente da atriz foi na novela Travessia (2022–2023), exibida pela Globo, em que interpretou a personagem Guiga, par romântico de Rodrigo Lombardi.
Já no streaming, ganhou destaque em Cidade Invisível, produção da Netflix inspirada no folclore brasileiro, no papel marcante da Cuca.