Aos 55 anos, Alessandra Negrini impressiona em treino na academia
Aos 55 anos, Alessandra Negrini impressiona em treino na academia

Aos 55 anos, Alessandra Negrini chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (4) ao compartilhar registros de sua rotina pessoal.

A atriz publicou um vídeo direto da academia, no qual aparece treinando e brincando com os seguidores ao comentar sobre a carga dos exercícios. Na legenda, escreveu: “Tá pesado? Dá uma dançadinha aí pra aliviar!”.

O post rapidamente repercutiu entre os fãs, que não economizaram nos elogios à boa forma e ao carisma da artista. “Diva”, “Maravilhosa”, “Princesa, você é deslumbrante”, “Chocada com a pele dessa mulher”, entre outros.


Homenagem ao Corinthians

Dias antes, a artista também aproveitou outra data especial: o aniversário de 115 anos do Corinthians, time do qual é torcedora declarada.

Para marcar a ocasião, Alessandra compartilhou uma foto com um bolo temático nas cores preto e branco, enfeitado com o escudo do clube e uma miniatura sua no topo.

“Parabéns, @corinthians!!! Muito orgulho de fazer parte dessa torcida!”, escreveu na legenda.

Últimos trabalhos na TV

Na televisão, o trabalho mais recente da atriz foi na novela Travessia (2022–2023), exibida pela Globo, em que interpretou a personagem Guiga, par romântico de Rodrigo Lombardi.

Já no streaming, ganhou destaque em Cidade Invisível, produção da Netflix inspirada no folclore brasileiro, no papel marcante da Cuca.

