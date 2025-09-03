Instagram/Reprodução/@virginia Virginia Fonseca exibe shape em passeio de barco na Espanha



A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (3) ao publicar fotos de um passeio de barco em Marbella, na Espanha.

Em clima descontraído, a empresária surgiu de biquíni ao lado de amigos durante as férias pela Europa.

Entre os companheiros de viagem estão Lucas Guedez, Rafa Uccman, Duda Freire, o maquiador Nikolas Miguel e o assessor Hebert.

A postagem recebeu a legenda em espanhol “Un día en Marbella” (“Um dia em Marbella”) e rapidamente repercutiu entre os seguidores.

Web aponta suposto affair

Apesar do foco nas fotos de biquíni e na viagem com amigos, outro detalhe movimentou a internet: rumores de que Vini Jr., jogador do Real Madrid, estaria acompanhando a influenciadora.

Coincidências entre os registros do atleta e os de Virginia chamaram atenção, especialmente após um post restrito do jogador com a frase “Mini férias” ser divulgado pelo portal Leo Dias. Seguidores também notaram reflexos e cenários semelhantes nos conteúdos publicados.

Virginia, que desembarcou em Madrid no início da semana e visitou o estádio Santiago Bernabéu, não se pronunciou sobre os boatos e segue mostrando apenas momentos de lazer com os amigos.